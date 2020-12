Ohne Quarantäne oder Corona-Test – Hier dürfen Touristen wieder ganz normal einreisen

Corona-Tests, Quarantänen oder Ausgangssperren – die Urlaubsplanung ist in Corona-Zeiten sehr kompliziert. Ein Reiseland erlaubt nun die Einreise ohne Einschränkungen.

Island ist eines der wenigen Länder, das derzeit nicht auf der Liste der Corona-Risikogebiete* des Robert Koch-Instituts steht. Überhaupt steht das Land von Eis und Feuer mit geringen Infektionszahlen gut da – und will nun auch den Tourismus wieder ankurbeln. Dazu sollen die Einreisebedinungen gelockert werden.

Island-Urlaub: Einreise ohne Corona-Test oder Quarantäne

Ab dem 10. Dezember ist die Einreise nach Island ohne Einschränkungen möglich, wie es auf der Webseite der isländischen Gesundheitsbehörde heißt. Bedeutet: Touristen brauchen keinen negativen Corona-Test und müssen auch nicht in Quarantäne. Diese Regelung gilt für alle Urlauber, die bereits Antikörper gegen Sars-CoV2 haben. Bisher mussten Touristen für die Einreise nach Island einen negativen PCR-Test vorlegen und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, die nur durch einen zweiten negativen Test nach fünf Tagen verkürzt werden konnte. Ausgenommen hiervon sind Kinder, die 2005 oder später geboren wurden.

Wer bereits mit dem Coronavirus infiziert wurde, muss dies mit einem Zertifikat von einem Labor im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Europäischen Freihandelsassoziation nachweisen. Eine Bestätigung durch einen Epidemiologen in Island ist auch möglich. Erlaubt ist ein positiver PCR-Test (mindestens 14 Tage alt) oder ein Antikörper-ELISA-Test. Schnelltests auf Antigene oder Antikörper reichen nicht aus. Zudem muss das Zertifikat auf Englisch oder Isländisch ausgestellt sein.

Kostenlose Corona-Tests für Touristen in Island

Aber auch für Reisende, die noch nicht mit dem Coronavirus infiziert wurden, hat die Regierung den Island-Urlaub attraktiver gemacht: Vom 1. Dezember bis zum 31. Januar sind Corona-Tests bei der Einreise kostenlos. Auf diese Weise sollen Touristen ermutigt werden, sich testen zu lassen, anstatt sich für längere Zeit in Quarantäne zu begeben. Hintergrund für diese Vorgehensweise ist, dass sich viele Touristen offenbar nicht an die Quarantäne-Maßnahmen halten – besonders, wenn nur ein kurzer Aufenthalt geplant ist. Neuinfektionen in Island konnten demnach sehr häufig auf Touristen zurückgeführt werden. Der verpflichtende Corona-Test soll das verhindern. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

