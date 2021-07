Ferien an der Costa Blanca: Jávea bietet schöne Strände und Buchten

Am Primer-Montañar-Strand in Jávea hat man einen tollen Blick - und findet immer ein Plätzchen.

Urlaub in Spanien

In Jávea an der Costa Blanca gibt es ganz verschiedene Strände und Buchten. Hier sind einige Tipps für den Spanien-Urlaub.

Jávea - Vom Sandstrand für Familien bishin zu versteckten Buchten, die auf Instagram trenden: Jávea bietet eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Stränden und Buchten*, wie costanachrichten.com* berichtet. Die bekannten Buchten La Granadella und La Barraca in der Küstenstadt in Spanien sind nur die Spitze des Eisbergs, darüber hinaus gibt es auch viele Geheimtipps für Playas, die nicht so überlaufen sind. Touristen haben in Jávea die Qual der Wahl.

Unter den Stränden sind auch die zwei Stadtstrände El Arenal und La Grava in Jávea an der Costa Blanca*. Und die beiden weniger überlaufenen Naturstrände Primer Montañar und Cala Blanca. Dort ist es auch relativ einfach, zu parken. Abzuraten ist von den Stränden Tango, Pope und Ambolo. Denn dort herrscht Steinschlaggefahr. Und die bekannten Buchten La Granadella und La Barraca sollte man in der Hochsaison möglichst nicht an den Wochenenden besuchen. Denn dann könnte es gut sein, dass man keinen Zugang erhält, weil die erlaubte Personenzahl schon erreicht ist. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.