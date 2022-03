Zwischen Riuraus und Rosinen: Geführte Wanderungen an der Costa Blanca

Teilen

Heute oft nur noch Ruinen: Riuraus für Rosinen an der Costa Blanca im Südosten von Spanien. © Ángel García

Geführte Wanderungen rund um die Rosinen-Geschichte der Marina Alta und ihre Riuraus geben Einblicke in die Vergangenheit der Costa Blanca. Mehr über die Rosinenproduktion in Spanien lesen Sie in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Tourismus zwischen Riuraus und Rosinen: Geführte Wanderungen an der Costa Blanca

In einem Dorf im Hinterland der Costa Blanca* werden noch heute Rosinen hergestellt, in einem anderen wurden Werkzeuge für die Rosinenproduktion getöpfert, wieder woanders ist die Landschaft noch heute vom früheren Traubenanbau geprägt. Und überall sind es die Riuraus, diese für die Marina Alta typischen Bogengebäude, die erahnen lassen, wie hier im 19. Jahrhundert die Trauben vor Feuchtigkeit geschützt wurden. Das Gebiet im Südosten von Spanien* hat einiges über seine Landwirtschaft der Vergangenheit zu erzählen. Geführte Wanderungen geben jetzt Einblicke in diese Geschichten, berichtet costanachrichten.com.*

Hinter den Führungen steht ein Zusammenschluss von mehreren Rathäusern der Marina Alta, deren Politiker dieses Kulturgut schützen und es für den in Spanien so essenziellen Tourismus nutzen wollen. In der Vergangenheit wurde das offenbar vernachlässigt: Von zahlreichen Riuraus sind nur noch Ruinen übrig. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.