Urlaub an der Costa Blanca: Küste und Meer beim Tauchen erkunden

Sommer in Spanien

Die Costa Blanca bietet beste Voraussetzungen für Taucher. Das weiß auch Luis García Romeu aus Moraira, der sich vom Hobbytaucher schnell zum Tauchlehrer gemausert hat.

Wer einmal abtaucht, will immer wieder runter in die Tiefen des Meeres.

costanachrichten.com* weiß, was Taucher an der Unterwasserwelt der Costa Blanca fasziniert. Von seinen Erfahrungen erzählt Luis García Romeu, der heute als Tauchlehrer in der Tauchschule La Galera in Moraira arbeitet, nachdem er sich erst vor neun Jahren zum ersten Mal den Neoprenanzug übergestreift hatte.

Seitdem betrachtet er die Welt aus einer neuen Perspektive. Sei es wegen der beeindruckenden Flora und Fauna oder dem einzigartigen Gefühl der Schwerelosigkeit: Romeu möchte am liebsten gar nicht wieder auftauchen und hat gute Tipps, worauf man unter Waser achten sollte und wo es sich an der Costa Blanca am besten abtauchen lässt. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.