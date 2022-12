Schnell hin: Cottage aus Weihnachtsklassiker „Liebe braucht keine Ferien“ ist jetzt auf Airbnb

Noch keine Feiertagspläne?

Viele planen, in ihrem Urlaub an den Weihnachtsfeiertagen wegzufahren. Wie wäre es statt Skiurlaub mit einem Aufenthalt an einem der romantischsten Drehorte der Welt?

Weihnachten steht vor der Tür: Das heiß für viele, die Zeit mit den Liebsten verbringen, entspannt die Füße hochlegen und Weihnachtsklassiker schauen. Einer der neueren, der aber nicht weniger beliebt ist, ist die Romantikkomödie „Liebe braucht keine Ferien“ mit Hollywoodstars wie Cameron Diaz und Kate Winslet. Im Film tauschen die Frauen, von der Liebe enttäuscht, für zwei Wochen ihr Zuhause, um ihrem eigenen Leben zu entfliehen. Die Figur von Cameron Diaz landet in einem kleinen, süßen Cottage auf dem englischen Land. Und genau das spielt jetzt, 16 Jahre nach Filmstart, wieder eine prominente Rolle – auf Airbnb.

Cottage-Traum aus Weihnachtsfilm lockt Filmfans

Seine Besitzer, Jon Bromley und Frau Cressida, wussten allerdings bis vor kurzem gar nicht, dass ihr Häuschen so berühmt ist. Das Cottage selbst sei zwar nicht als Drehort per se genutzt worden, aber war die Vorlage für einen exakten Nachbau in einem Filmstudio. Erst nachdem das Paar das Haus bereits gekauft hatte, hatten sie zufällig die Nachrichten über seinen Verkauf in einem Immobilienmagazin gelesen. Seitdem kommen immer wieder Filmfans vorbei, posieren vor ihrem Haus und machen Fotos. Da dachte sich wohl das Paar, warum nicht die Prominenz des Hauses nutzen und damit Geld verdienen?

+ Einfach mal in der Badewanne ausspannen wie Cameron Diaz‘ Figur: Filmfans können es ihr jetzt gleich tun. © ZUMA Wire/Imago

Vor einigen Wochen haben die Bromleys dann beschlossen, ihr Cottage auf dem bekannten Unterkunftsportal zu vermieten. Pro Nacht verlangen sie 295 britische Pfund (etwa 335 Euro) – nicht unbedingt ein Schnäppchen. Doch eingefleischte Filmfans scheint das offenbar nicht zu stören – sobald das Angebot auf Airbnb stand, sollen laut den Bromleys bereits die ersten Buchungen für die Weihnachtsfeiertage, Neujahr und sogar schon Sommer 2023 eingetrudelt sein.

Romantisches Feeling auf dem englischen Land

Das Paar lebt weiterhin in dem Cottage, aus gutem Grund, schwärmt Jon Bromley gegenüber der britischen Sun: „Es ist eines der Rückzugsorte, wo du hingehst und dich in einem kleinen Dorf verstecken kannst. Es gibt hier nichts außer einem Pub in der Nähe – keine Läden.“ Und er fügt hinzu: „Ich bin sehr stolz darauf. Es ist ein sehr süßes Haus und wir haben großes Glück gehabt.“

Und damit sich ihre Gäste genauso wohlfühlen, ist das Cottage nicht nur mit drei Schlafzimmern und einer Fußbodenheizung ausgestattet, sondern bietet einen malerischen Blick auf die naturbelassene Landschaft ringsherum. Zusätzlich hat das Paar ihr Haus mitsamt Kamin bereits festlich für Weihnachten geschmückt und freut sich schon auf Besucher.

