Sicherheit im Urlaub: Welche sind die gefährlichsten Städte Europas?

Von: Franziska Kaindl

Bei der Urlaubsplanung achten viele Reisende auch auf die Sicherheit vor Ort. Ein Crime-Index zeigt, welche Städte in Europa am gefährlichsten sind.

In welchen Städten fühlen sich Menschen besonders unsicher? Wo herrscht am meisten Angst vor Überfällen oder anderen kriminellen Übergriffen? Zwar gelten Städte in Europa als vergleichsweise sicher, doch auch hier kann es Unterschiede geben. Daher spielt die Sicherheit am Reiseort für viele Urlauber eine Rolle bei der Auswahl der Destination.

Der Crime-Index der globalen Datenbank Numbeo versucht etwas Licht ins Dunkel zu bringen – er fasst Daten aus Online-Umfragen von über 100.000 Teilnehmern aus aller Welt zusammen, die Fragen zur Kriminalität und Straftaten einer jeweiligen Stadt beantwortet haben. Daraus ergibt sich ein Wert für jede Stadt, der die Kriminalitätsrate beschreibt: Ein Wert von 20 bis 40 steht für eine niedrige, einer von 40 bis 60 für eine moderate und einer zwischen 60 und 80 für eine hohe Kriminalitätsrate.

Crime-Index: Die zehn gefährlichsten Städte in Europa

Unter den Top 10 der gefährlichsten europäischen Städte befinden sich gleich drei im Vereinigten Königreich (Bradford, Coventry und Birmingham) und vier in Frankreich (Marseille, Nantes, Montpellier und Nizza). Spitzenreiter ist die Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire (Crime-Index: 69,2). Befragte machen sich laut Numbeo vor allem Sorgen um den Drogenkonsum und alle kriminellen Handlungen, die damit einhergehen. Ebenso fürchten sie sich vor Einbrüchen und Diebstahl und haben Angst ausgeraubt zu werden.

Vor allem in der englischen Stadt Bradford scheinen sich die Menschen nicht sicher zu fühlen. © Philipp Openshaw/Imago

Es folgt die südfranzösische Hafenstadt Marseille: Auch hier spielen Drogendelikte eine Rolle für die schlechte Wertung – allein zu Jahresbeginn soll es laut der Nachrichtenagentur AFP 13 Tote wegen Schießereien gegeben haben. Im letzten Jahr sind 28 Menschen durch organisierte Bandenmorde umgekommen. Auch der dritte Platz, die Stadt Catania auf Sizilien, hat aus Sicht der Befragten viel kriminelle Energie zu bieten, besonders hinsichtlich von Korruption und Bestechung.

Rang Stadt, Land Crime-Index 1. Bradford, Vereinigtes Königreich 69,2 2. Marseille, Frankreich 64,7 3. Catania, Italien 63,9 4. Coventry, Vereinigtes Königreich 63,6 5. Nantes, Frankreich 62,9 6. Birmingham, Vereinigtes Königreich 62,6 7. Neapel, Italien 61,7 8. Montpellier, Frankreich 60,5 9. Lüttich, Belgium 60,4 10. Nizza, Frankreich 60,1

Erfreulicherweise scheint keine deutsche Stadt als besonders gefährlich eingestuft zu werden: Erster Vertreter ist Frankfurt auf dem 53. Platz. Der Crime-Index liegt bei einem Wert von 44,7, was als moderat gilt. Am gefährlichsten wird hier von den Befragten der Drogenkonsum eingeschätzt – nicht verwunderlich, da das Bahnhofsviertel schon seit Jahrzehnten für seine Rauschgiftszene bekannt ist. Als eine der sichersten deutschen Städte gilt München, hier liegt der Crime-Index nur bei 18.8.

Gefährlichste Städte Europas: Crime-Index besteht aus subjektiven Meinungen

Wichtig zu beachten: Der Index speist sich aus dem subjektiven Empfinden der Befragten – die Realität kann etwas anders aussehen. Numbeo weist selbst darauf hin, dass der Crime-Index keine offiziellen Daten zur Kriminalität von den jeweiligen Städten enthält. Das läge daran, dass diese schwerer miteinander zu vergleichen wären – insbesondere über Ländergrenzen hinweg, da überall unterschiedliche Maßstäbe greifen können: „In einigen Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ein Verbrechen melden, viel größer als in anderen Ländern. Daten könnten von staatlichen Institutionen gefälscht werden, und Daten sind für den größten Teil der Welt nicht verfügbar“, heißt es.