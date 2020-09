Corona-Risikogebiete in Dänemark: Das müssen Urlauber jetzt wissen

Europa wird mehr und mehr zum Corona-Risikogebiet. Nach den jüngsten Ausweisungen hat es auch Dänemark getroffen. Neben der Hauptstadt Kopenhagen ist auch eine beliebte Ferieninsel betroffen.

Kopenhagen - Neue Reisewarnungen, neue Risikogebiete, wieder stark steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus* - und betroffen sind immer mehr beliebte Urlaubsziele der Deutschen. So hat es nach den Niederlanden und Österreich jetzt auch Dänemark getroffen. Die Reisewarnung umfasst Hovedstaden um die Hauptstadt Kopenhagen. Dazu zählt auch die beliebte Ferieninsel Bornholm. Was heißt das jetzt für Urlauber?

Risikogebiete in Dänemark: Neben Kopenhagen auch beliebte Ferieninsel betroffen

Es war die wohl umfangreichste Ausweitung der Risikogebiete seit der Aufhebung der generellen Reisewarnung für die EU und den grenzkontrollfreien Schengen-Raum im Juni. Fast alle Nachbarländer von Deutschland haben jetzt Regionen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet einstuft, berichtet wa.de*. Das Auswärtige Amt warnt offiziell vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in diese Regionen. Zuerst waren es die Niederlande mit den vor allem für NRW-Urlauber beliebten Provinzen Nord- und Südholland, dann Österreichs Hauptstadt Wien.

Jetzt sind auf einen Schlag alle Nachbarländer bis auf Polen und Luxemburg betroffen. In den Ballungsräumen breitet sich das Coronavirus besonders stark aus. In Dänemark ist daher nun auch Hovedstaden um die Hauptstadt Kopenhagen und mit der beliebten Ferieninsel Bornholm die erste Region, die als Risikogebiet ausgewiesen wurde. In Kopenhagen allein lebt mehr als ein Fünftel der dänischen Gesamtbevölkerung. Laut Auswärtigem Amt beträgt beträgt die Inzidenz in der Region mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Nach Angaben der Johns Hopkins University lag die Inzidenz in ganz Dänemark zuletzt bei 60,5.

Region in Dänemark jetzt Risikogebiet: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss in der Regel 14 Tage in Quarantäne. Durch die Einstufung als Corona-Risikogebiet müssen sich deutsche Urlauber nach ihrer Rückkehr aus der betroffenen Region in Dänemark 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist.

Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren. Das zuständige Gesundheitsamt überwacht die Quarantänepflicht. Sie gilt nicht, wenn jemand nur durch ein Risikogebiet gereist ist und sich dort nicht aufgehalten hat.

Neue Reisewarnungen vor den Herbstferien: Neben Dänemark auch weitere EU-Länder betroffen

Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen bremsen nun auch wieder den Reiseverkehr in Europa. Seit Mittwochabend sind zahlreiche Urlaubsländer und Grenzregionen von einer Reisewarnung durch die deutsche Bundesregierung betroffen. Neben Dänemark hat es die Niederlande erneut getroffen. Hier gilt jetzt neben Nord- und Südholland auch die Provinz Utrecht als Risikogebiet. Und auch für Österreich gilt eine neue Reisewarnung: Das Bundesland Vorarlberg im Westen des Landes gilt jetzt als Risikogebiet.

Außerdem kamen die Hauptstädte Portugals und Irlands, sowie Risikogebiete in Frankreich, Kroatien, Slowenien, Rumänien und Ungarn hinzu. Es sind nun Regionen in 14 von 27 EU-Staaten zumindest teilweise wieder betroffen. Spanien wurde schon vor Wochen sogar komplett als Risikogebiet ausgewiesen. - *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

