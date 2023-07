Hündin bekommt im Flugzeug komplette Sitzreihe: „Besseres Benehmen als die meisten Erwachsenen“

Von: Franziska Kaindl

Normalerweise dürfen große Hunde nicht mit in die Flugzeugkabine – nicht so die Dänische Dogge „Darwin“. Ihr Besitzer kaufte extra drei Sitzplätze für sie.

Viele Herrchen können sich nur schwer von ihren Tieren trennen und nehmen diese auf Reisen mit. Leider dürfen aber die meisten Vierbeiner im Flugzeug nicht mit in die Kabine – stattdessen müssen Hunde und Katzen über acht Kilo bei einem Großteil der Fluggesellschaften in den Frachtraum. Anders verlief es bei der Dänischen Dogge „Darwin“, die kürzlich bei American Airlines mit in die Kabine durfte. Andere Reisende und Passagiere staunten nicht schlecht – schließlich können weibliche Hunde dieser Rasse bis zu 60 Kilogramm schwer werden und auch Darwin ist kein Welpe mehr. Ihr Herrchen kaufte extra Tickets für eine gesamte Sitzreihe, um genügend Platz für die Hündin zu haben.

Dänische Dogge darf im Flugzeug ganz nah beim Herrchen sein

„Wer sagt, Dänische Doggen sind keine Hunde für Flugzeuge?“, will der Besitzer auf TikTok wissen, wo er unter dem Usernamen gibbon1215 ein Video von seinem Flug mit Darwin teilte. In den Kommentaren zeigen sich einige Nutzer erstaunt darüber, dass die Dogge überhaupt in der Kabine erlaubt war. Tatsächlich handelt es sich bei ihr aber um einen Servicehund – und für diese gelten oft Sonderregelungen bei den Airlines. Darwins Herrchen leidet nämlich unter Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darmkrankheit. Um seine Schmerzen mithilfe von Wärme zu lindern, legt sie zum Beispiel ihren Kopf in seinen Schoß, wie er in einem Video beschreibt.

Selbst dann wäre die Hündin aber noch zu groß, um einfach mit an Bord zu dürfen. Viele Airlines schreiben nämlich vor, dass Service- oder Assistenzhunde im Fußraum sitzen müssen. Da das bei Darwins Größe aber nicht möglich war, entschloss sich ihr Besitzer in Absprache mit der Airline dafür, drei Sitze für den Flug zu buchen. Und so war es ihr schließlich erlaubt, ganz nah bei ihrem Herrchen zu sitzen.

Dogge verhält sich mustergültig im Flug – Begeisterung im Netz

In dem TikTok-Video ist zu sehen, wie Darwin sich am Gate noch auf dem Boden wälzt und beim Boarding die Piloten inspiziert. Während des Fluges sitzt sie dann ruhig auf ihrem Platz und beobachtet neugierig ihre Umgebung. In den Kommentaren schreibt ein Nutzer scherzhaft: „Sie hat ein besseres Benehmen als die meisten Erwachsenen auf dem Flug.“ Und auch viele andere sind der Meinung, eine solche Mitreisende dürfe auf einem Flug nicht fehlen: „Ich fordere die sofortige Rückerstattung des Flugpreises für meinen letzten Flug, auf dem unangemessenerweise eine Dogge fehlte“, heißt es zum Beispiel. Über 17,4 Millionen Mal wurde das Video bereits angesehen.