Was diese Kirche in ihrer Krypta verbirgt, ist kaum zu fassen

"Nichts für schwache Nerven: Eine Kirche in Rom verbirgt etwas Unheimliches in ihrer Krypta."

Was ist an dieser Kirche besonders, was ist unheimlich?

In ganz Europa gibt es hunderte Beinhäuser, allein in Bayern sind knapp 30 dieser auch Ossarium genannten Stätten bekannt.

Die Aufbewahrung von Gebeinen in extra dafür errichteten Gebäuden oder unterhalb von Kirchen und Kapellen wird seit vielen Jahrhunderten praktiziert. Die Gründe dafür können vielfälltig sein.

"Eine Krypta aus menschlichen Skeletten"

Der Satz suggeriert, die Krypta sei aus Skeletten erbaut.

Eine Krypta ist ein geschlossener Raum unter einer Kirche oder einem Dom. Das heißt, Krypten sind Bestandteile eines Gebäudes also aus Steinen, Ziegeln o.ä..

Vermutlich ist gemeint, die Krypta ist mit Knochen gefüllt.

Die Kirche Santa Maria Immacolata in Rom ist sicherlich sehenswert, aber sie birgt weder ein Geheimnis noch ist sie nichts für schwache Nerven."

Warum empfiehlt man diese Kirche nicht ganz normal als interessante Sehenswürdigkeit?

Der reißerische Stil paßt nicht zum Münchner Merkur. Das ist mehr das Niveau der B..d.