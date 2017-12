Darum sind Flugzeugsitze nie nach den Fenstern ausgerichtet

Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal aufgefallen: In Flugzeugen sind die Fenster nicht auf der gleichen Höhe wie die Sitze. Doch woran liegt das?

Flugzeugsitze sind oftmals nicht nach den Fenstern im Flieger ausgerichtet - haben Sie das auch schon einmal bemerkt? Gerade auf langen Flügen bleibt diese Tatsache aufmerksamen Beobachten kaum verborgen. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Die Logik hinter der Flugzeugsitz- und Flugzeugfensterausrichtung

Für dieses Phänomen gibt es eine einfache Erklärung: Die Sitze im Flugzeug sind nicht wirklich auf die Fenster ausgerichtet, da Fluggesellschaften selbst die vollständige Kontrolle darüber haben, wie viele Sitzreihen sich in der Kabine befinden und wie sie positioniert sind.

Lesen Sie hier: Warum haben Flugzeugfenster eigentlich immer ein Loch?

Die Flugzeugmodelle sind so konstruiert, dass es immer eine bestimmte Anzahl an Fenster darin gibt. Die Airlines können aber die Sitzreihen entsprechend ihren Bedürfnissen anpassen, so dass sie der Fußraum für Passagiere vergrößern oder verkleinern kann. Auf diese Weise gibt es in manchen Flugzeugen der gleichen Größe mal mehr und mal weniger Sitzreihen.

Daher kommt es auch, dass manche so genannten Fensterplätze überhaupt kein Fenster haben.

Auch interessant: Darum müssen im Flugzeug die Fensterblenden beim Start und der Landung oben sein.

sca