DAS SIEBEN: Gesundheitsaufenthalte im Zeichen der persönlichen Zufriedenheit

Der Außenpool des Gesundheits-Resorts DAS SIEBEN bietet einen atemberaubenden Ausblick. © Hannes Dabernig

Wer sich auf der Suche nach dem eigenen Glück befindet, wird dank eines speziell konzipierten Angebots im Tiroler 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN fündig.

Es sind die vermeintlich einfachen Dinge im Leben, die uns dabei helfen, unserem Glück auf die Sprünge zu helfen: Wir verspüren Freudenmomente, wenn wir ausreichend schlafen, uns gesund fühlen, Entspannung finden oder etwas Gutes für unseren Körper tun. Ganz nach dem Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“ hat das Team des 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring ein Angebotsbündel zusammengestellt, welches die persönliche Zufriedenheit und das eigene Wohlbefinden der Gäste in den Mittelpunkt rückt. Ein vielfältiges Erholungsprogramm samt Halbpension sowie der Reichtum der umliegenden Tiroler Natur tragen dazu bei, sich vollends wohlzufühlen und das Glück bei sich selbst zu finden.

Glückverheißende Inklusivleistungen im 4* Superior Gesundheits-Resort DAS SIEBEN

Unterstützt von den SiebenMed-Gesundheitsexperten erleben die Gäste einen rundum gelungenen Aufenthalt. Ob regenerierende Stunden in der großzügigen Saunaoase samt Infrarotlounge, ausgiebiges Relaxen in der Badelandschaft oder belebende Einheiten im hauseigenen Fitnessstudio – die Besucher entscheiden selbst, wie ihr persönlicher Weg zum Glück aussehen soll. Neben einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sorgt ein fünfgängiges Wahlmenü am Abend für kulinarische Glücksgefühle. Außerdem profitieren die Urlauber dank der inkludierten KufsteinerlandCard von zahlreichen Vorteilen wie Ermäßigungen, geführten Wanderungen oder einem kostenlosen Veranstaltungsbus in und rund um die Region. Ein SiebenMed-Gutschein im Wert von 25 bzw. 50 Euro, welcher beispielsweise für eine wohltuende Massage, ein entspannendes Bad oder eine heilende Vulkanit-Fango-Anwendung eingelöst werden kann, rundet das Angebot ab.

Bad Häring in Tirol: Ein Ort des sommerlichen Glücks

Die Lage des 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring zählt zur Kategorie „Lieblingsplatz“. Inmitten der unberührten Natur auf einem einzigartigen Sonnenplateau fällt es leicht, die innere Balance zu finden und vollends zur Ruhe zu kommen. Rund um DAS SIEBEN gibt es zahlreiche Kraftplätze zu entdecken: Unzählige Wander- und Radwege führen über Wiesen und Felder sowie durch magische Wälder. Bei einem ausgedehnten Spaziergang an der frischen Tiroler Luft oder entspannenden Stunden in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft lässt sich der Wunsch nach Regeneration und Erholung bestens erfüllen.

Glücksangebote im DAS SIEBEN im Überblick

Insgesamt haben die Gäste im 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Glücksprogrammen. Ob drei, vier oder sieben Nächte – im Fokus des Aufenthalts stehen die Erholung sowie die Gesundheit der Glückssuchenden.

Glückstage - 3 Nächte

Schon ein kurzer Aufenthalt im DAS SIEBEN kann dazu beitragen, dem eigenen Glück zu begegnen. Die „Glückstage - 3 Nächte“ steigern auf schnellstem Wege die persönliche Zufriedenheit.

ab € 396,- p.P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckstage-3-naechte/

Glückstage - 4 Nächte

Für alle, die gerne etwas länger Ruhe und Entspannung genießen möchten, bieten die „Glückstage - 4 Nächte“ das ideale Angebot.

ab € 528,- p.P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckstage-4-naechte/

Glückswoche

Wer sich gerne die volle Portion Glück gönnen möchte, sollte sich für die einwöchige Variante entscheiden. Die „Glückswoche“ bietet alles, was es für einen erholsamen Aufenthalt in den Tiroler Bergen braucht.

ab € 889,- p.P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckswoche/

Kontakt

DAS SIEBEN - 4* Gesundheits-Resort, Hotel & SPA

Kurstraße 14

6323 Bad Häring, Österreich

Telefon: +43 5332 20800

Web: https://www.das-sieben.com/