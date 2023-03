Spring is king: Das Zillertal punktet mit Sonnenskilauf inklusive Frühlingsgefühlen

Genuss, Pistengaudi und Abwechslung bei frühlingshaften Temperaturen: das Zillertal wartet! © Thomas Straub/Zillertaltourismus

Man nehme sonnige Frühlingstage, verschneite Dreitausender mit imposanten Berggipfeln und perfekt präparierte Pisten. Mittendrin genieße man den kulinarischen Einkehrschwung auf spektakulären Sonnenterrassen vor alpinem Panorama – Im Zillertal erlebt man eine genussvolle Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht.

Das Zillertal punktet mit Top-Kulinarik in den Skigebieten und über 500 perfekt präparierten Pistenkilometern. Man ahnt es, wenn der Blick auf Augenhöhe mit der Sonne über die Gipfelketten der mächtigen Dreitausender gleitet. Man spürt es, wenn man die kilometerlangen, perfekten Pisten hinunter wedelt. - Hier fällt es leicht, diesen sonnigen Frühlingsskitag einfach zu genießen.

Kulinarischer Einkehrschwung: Gourmagisch im Zillertal

Im Hochzillertalwird in luftigen Höhen auf dem Niveau europäischer Metropolen gekocht. © Zillertaltourismus

Warum kleckern, wenn man schlemmen kann? Die kulinarische Vielfalt in den Zillertaler Skigebieten ist ein Genuss an sich! Ob in der Lamarkstube von Star-Gastronom Alexander Fankhauser in Hochfügen oder auf der mehrfach ausgezeichneten Wedelhütte auf 2350 Höhenmetern im Skigebiet Hochzillertal: Hier wird auch in luftigen Höhen auf dem Niveau europäischer Metropolen gekocht. Auf die Teller kommen kreative Menüs und internationale Speisen. In urigen Jausenstationen und stylischen Skihütten gibt es saisonale Schmankerl und regionale Spezialitäten, wie die köstlichen Zillertaler Krapfen. Viele Genusshütten in den Skigebieten trumpfen auf mit sonnigen Terrassen und gemütlichen Liegestühlen in der Sonne – Kulinarik meets Sonnenschein. So einfach ist das.

Eventreicher Frühling: Musik am Berg

Genuss, Action und Kultur – im Frühling verwandelt sich die Zillertal Arena zum Szenetreff. © Tom Klocker/Zillertaltourismus

Der Frühling im Zillertal ist eben die Jahreszeit der Leichtigkeit – die Tage werden länger und das Pistenvergnügen zum Sonnenerlebnis. Im Zillertal ist genau diese Stimmung auch ein Grund zu feiern: Ende März findet im Skigebiet Hochzillertal-Hochfügen das House-Music Festival „Alpicon“ statt – die ganze Wintersportregion wird für zwei Tage zum Festival für feinste elektronische Musik gemacht. Dem steht das legendäre Snowbombing Festival in Mayrhofen von 10. bis 15. April um nichts nach: Skichallenges, Yoga, Mountaintop Brunches, coole Raves und Konzerte machen das Snowbombing zum internationalen Top-Event! Die Lederhosen-Wedel-Wochen von 10. – 16. April 2023 sind ein absolutes Highlight in der Zillertal Arena. Ab auf die Piste geht es dann in Lederhosen und Dirndl. Am Hintertuxer Gletscher gibt es mit dem Flower Pow(d)er Programm vom 17. April bis zum 1. Mai 2023 Action, Genuss und Pulverschnee. Ausgefallen wird es immer.

Pistengierig: Early Morning Skiing

Wer früh auf den Brettern steht, genießt unberührtes Pistenvergnügen. © Zillertaltourismus

Wer der Sonne beim Aufgehen zusehen will, der genießt ihre ersten Strahlen beim Early Morning Skiing auf frisch präparierten und unberührten Pisten. Wer sich noch mehr Bergfeeling wünscht, der übernachte direkt im Skigebiet auf einer urigen Hütte oder im stylischen Berghotel: Der Frühling in den Zillertaler Bergen in seinen schönsten Facetten – das erleben Sie nur hier.

Alle Informationen finden sie unter www.zillertal.at