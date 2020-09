ICE-Fahrten für 12,90 Euro: Günstig fahren mit begrenztem Angebot der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn startet eine Preisoffensive. Junge Leute bis 26 Jahre dürfen ab dem 8. September sehr günstig mit den ICEs der DB fahren.

Deutschland - Mit dem ICE fahren ist nicht immer preiswert. Mindestens 100 Euro kann eine Fahrt vom Hauptbahnhof Frankfurt nach Berlin in der Regel kosten. Noch teurer wird es, wenn man keine Bahn-Card hat. Kein Wunder, dass schon mancher stattdessen Gene einen Flixtrain oder Fernbus bucht. Für eine bestimmte Zielgruppe gelten diese Preise bald vorerst nicht mehr. Junge Menschen dürfen sich nämlich bis November über sehr günstige Zug-Tickets freuen. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtete, kosten ICE-Tickets in der zweiten Klasse ab dem 8. September 12,90 Euro.

Deutsche Bahn (DB): Jugendliche bis 26 Jahre fahren für 12,90 Euro

Doch Obacht: Die Karten sind auf eine Million Tickets begrenzt. Es könnte also zu einem großen Ansturm kommen. Laut „Bild am Sonntag“ nennt die Bahn diese Tickets „ICE-Fahren zum Taschengeldpreis“. Mit der Offensive, die „Super Sparpreis Young“ heißt, wolle man Jugendliche als Kunden zurückgewinnen, die in Vergangenheit wegen viel günstigeren Preise lieber Fernbus gefahren sind. Wer mit der Deutschen Bahn mitfahren möchte, sollte die Corona-Regeln* beachten. (mse)

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.