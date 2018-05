Wird Bahnfahren künftig viel günstiger? Deutsche Bahn mit neuen Angeboten

Die Deutsche Bahn will mit neuen Angeboten mehr Kunden für den Fernverkehr gewinnen. Künftig soll es im Fernverkehr Fahrkarten ab 19,90 Euro zu kaufen geben.

Berlin - Das bisherige Aktionsangebot wird im August als "Super Sparpreis" zur dritten Preiskategorie, wie heute aus Bahnkreisen in Berlin verlautete.

"Super Sparpreis"-Fahrschein

Bislang kann man Fahrkarten regulär nur zum normalen "Flexpreis" und zum "Sparpreis" kaufen. Der "Super Sparpreis"-Fahrschein liegt darunter, ist aber kontingentiert und kann nicht storniert werden - ein Angebot für Schnäppchenjäger, wie es hieß. Außerdem werde das City Ticket ausgeweitet. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.#

Das City Ticket erlaubt Kunden, mit dem Fernverkehrsfahrschein am Start- und am Zielbahnhof auch in Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen zu steigen. Dafür ist ab August keine Bahncard mehr notwendig. Bei Reisen im ICE, Intercity oder Eurocity über 100 Kilometer ist das City Ticket dann bei allen "Sparpreis"- und "Flexpreis"-Fahrkarten enthalten, jedoch nicht beim neuen "Super Sparpreis"-Ticket.

Am Vormittag wollten die Deutsche Bahn und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) neue Angebote für Fernverkehrskunden vorstellen.

