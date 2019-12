Deutschland auf Platz 11: Diese Städte sind weltweit am besten - sagen Auswanderer

In welcher Stadt lebt es sich am besten? Diese Frage beantworteten mehr als 20.000 Auswanderer. Hätten Sie mit dieser Top Ten-Städteliste gerechnet?

Ob der Liebe wegen oder weil sich in der Ferne ein guter Job auftut: Jedes Jahr entscheiden sich unzählige Menschen dazu, ein neues Leben im Ausland zu beginnen. Viele schaffen es nicht, beruflich Fuß zu fassen oder kommen mit den kulturellen Unterschieden nicht klar - und treten wieder die Reise ins Herkunftsland an. Doch viele Auswanderer finden ihr Glück in Argentinien, der Schweiz oder anderen Ländern. Ausschlaggebend dabei ist zum einen das soziale Umfeld, aber auch die Wahl der Stadt spielt eine wichtige Rolle.

Und wer soll besser beurteilen, welche Städte für Auswanderer am besten sind, als diese selbst? Das Netzwerk InterNations befragte mehr als 20.000 freiwillige Heimatflüchtlinge, ob sie sich wohlfühlen im neu gewählten Zuhause.

Video: Digitalisierung lockt Auswanderer

Asiatische Städte haben Nase vorn: Hier fühlen sich Auswanderer wohl

Abgefragt wurde unter anderem, wie die Lebensqualität eingestuft wird, wie gut die medizinische Versorgung ist, wie Verkehrsanbindung und Infrastruktur bewertet werden und ob man sich sicher fühlt. Die absoluten Lieblingsstädte von Auswanderern bezogen auf Leben und Arbeiten waren demnach:

Taipeh, Taiwan Kuala Lumpur, Malaysia Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam Singapur Montréal, Kanada

Taipeh ist aus Sicht internationaler Einwohner bereits das zweite Jahr in Folge die beste Stadt in Sachen Arbeit und Leben, wie das Reise-Portal Travelbook meldet. Ein wesentlicher Grund dafür: der Sicherheitsaspekt. So gaben 96 Prozent der Befragten an, sich in der Taipeh sicher zu fühlen.

Mehr zum Thema: In diesen Städten fühlen sich die Deutschen am wohlsten.

Aachen beliebteste deutsche Stadt für Auswanderer

Auch europäische Städte sind im Ranking vertreten, dazu zählen:

Platz 6: Lissabon, Portugal

Platz 7: Barcelona, Spanien

Platz 8: Zug, Schweiz

Platz 9: Den Haag, Niederlande

Platz 10: Basel, Schweiz

Deutschland folgt auf Platz 11 - mit einer Stadt, mit der wohl niemand gerechnet hat: Aachen. Die Großstadt, die nahe der Grenze zu Belgien liegt, trumpft auf mit bezahlbarem Wohnraum, einer gut umsetzbaren Work-Life-Balance und hoher Zufriedenheit im Job.

Lesen Sie auch: Herbsturlaub: Kennen Sie schon die schönsten Kleinstädte Deutschlands?

jg