Weißer Sand und türkisblaues Meer: Die schönsten Strände der Welt

Von: Ömer Kayali

Teilen

Das Tourismus-Portal Tripadvisor hat die schönsten Strände der Welt gekürt. Darunter sind auch mehrere Ziele in Europa.

Einen Traumurlaub bringen wohl die meisten Menschen mit einem paradiesischen Strand in Verbindung. Sonne, Palmen, weite weiße Strände und glasklares Wasser: Das alles zeichnet einen schönen Strand aus. Doch welche sind die wirklich schönsten Strände weltweit? Tripadvisor hat im Rahmen der Travellers‘ Choice Awards die 25 besten aufgelistet. Einige davon sind gar nicht mal so fern.

Die schönsten Strände der Welt: So wurden sie gewählt

Die Travellers‘ Choice Awards von Tripadvisor werden basierend auf Bewertungen und Rezensionen der Reisenden vergeben. Um dafür infrage zu kommen, ist eine Mindestanzahl an Bewertungen und eine Mindest-Gesamtwertung notwendig. Für die Auszeichnungen werden die letzten zwölf Monate berücksichtigt, sodass jedes Jahr neue Gewinner gekürt werden. Insgesamt wurden dieses Jahr 25 Strände als „Best of the Best“ ausgezeichnet. Die Top-Plätze stellen wir im folgenden Abschnitt vor.

Platz 1: Grace Bay Beach – Turks- und Caicosinseln

Grace Bay Beach. © jpbarcelos/Imago

Strandname Grace Bay Beach Land Turks- und Caicosinseln Geographische Lage Karibik / östlich von Kuba

Platz 2: Varadero Beach – Kuba

Varadero Beach. © Cavan Images/Imago

Strandname Varadero Beach Land Kuba Geographische Lage östlich von Havanna / Golf von Mexiko

Platz 3: Turquoise Bay – Australien

Turquoise Bay. © agefotostock/Imago

Strandname Turquoise Bay Land Australien Geographische Lage Westen von Australien / Indischer Ozean

Platz 4: Quarta Praia – Brasilien

Quarta Praia. © imagebroker/Imago

Strandname Quarta Praia Land Brasilien Geographische Lage Osten von Brasilien / Südatlantik

Platz 5: Eagle Beach – Aruba

Eagle Beach. © agefotostock/Imago

Strandname Eagle Beach Land Aruba Geographische Lage Norden von Südamerika / Karibisches Meer

Alle 25 schönsten Strände der Welt in der Übersicht

Falésia Beach an der Algarve in Portugal zählt ebenfalls zu den schönsten Stränden weltweit. © xblickwinkel/McPHOTO/W.xBoyungsx/Imago

Grace Bay Beach – Turks- und Caicosinseln Varadero Beach – Kuba Turquoise Bay – Australien Quarta Praia – Brasilien Eagle Beach – Aruba Radhanagar Beach – Andamanen und Nikobaren Baia do Sancho – Brasilien Trunk Bay Beach – Amerikanische Jungferninseln Baía dos Golfinhos – Brasilien Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) – Sizilianische Inseln Cable Beach – Australien Falésia Beach – Portugal Hapuna Beach State Recreation Area – Hawaii Siesta Beach – Florida, USA Maho Bay Beach – Amerikanische Jungferninseln Poipu Beach Park – Hawaii Playa de Muro Beach – Spanien Playa Manuel Antonio – Costa Rica Playa Norte – Isla Mujeres / Cancun Nungwi Beach – Tansania Magens Bay – St. Thomas Nissi Beach – Zypern Bavaro Beach – Dominikanische Republik Balos Lagoon – Griechenland Yonaha Maehama Beach – Japan

(ök)