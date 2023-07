Die Silberregion Karwendel erleben: Eine schillernde Reise zu historischen Schätzen und aufregenden Abenteuern

Die Silberregion beeindruckt durch ein atemberaubendes Panorama und viele Freizeitaktivitäten. © TVB Silberregion Karwendel

Wussten Sie, dass Schwaz im Mittelalter nach Wien die zweitgrößte Stadt Österreichs war? Der damalige Abbau von Silber verhalf der Region zu ihrem zeitlosen Glanz. Eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten und architektonische Meisterwerke zeugen noch immer von der vergangenen Blütezeit und machen die Silberregion Karwendel zu einem wahren Tiroler Juwel, das es zu entdecken und bewundern gilt.

Märchenhaft sehen sie aus, die Schlösser und Burgen, die zwischen den Felsen der beeindruckenden Tiroler Bergwelt aufragen. Doch auch unter der Erde gibt es so einiges zu erkunden: Das Silberbergwerk in Schwaz zum Beispiel, das der Silberregion Karwendel nicht nur ihren Namen verliehen hat. Im Mittelalter trug es maßgeblich zum Aufschwung der Region bei und verzaubert heute noch Menschen von nah und fern. Die malerischen Gassen der Schwazer Altstadt, altehrwürdige Kirchen, historische Museen und weitere Sehenswürdigkeiten lassen Sie in längst vergangene Zeiten eintauchen. Und das Beste daran: Mit der digitalen SILBERCARD sind viele Eintritte vergünstigt oder sogar kostenlos.

Mit der Gästekarte SILBERCARD erleben Gäste der Region vielfältige Freizeitaktivitäten zu ermäßigten Preisen oder sogar kostenlos. © TVB Silberregion Karwendel

Die SILBERCARD erhalten Sie bereits ab Ihrer ersten Übernachtung in der Region. Ob das Dinoland, Kinderparadies Happy Hopp, Motorrad- oder Skimuseum, die digitale Gästekarte bietet eine ganze Reihe an abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten als Schlechtwetterprogramm oder Alternative zum Wandern. Und für alle, die von der unberührten Tiroler Natur nicht genug bekommen können, empfehlen sich nicht nur die Wolfsklamm und die vielen Wasserfälle, sondern vor allem der Große Ahornboden, der zum schönsten Platz Tirols gewählt wurde.

Wurde zum schönste Platz Tirols gewählt: der Große Ahornboden in der Silberregion Karwendel. © TVB Silberregion Karwendel

Auch Ihr Auto hat mal Urlaub verdient

Stressfreier und nachhaltiger kann die Urlaubs-Anreise nicht sein: Mit dem Nightjet in die Berge können Sie von Hamburg, Düsseldorf oder Amsterdam in die Silberregion Karwendel reisen. Durch die nächtliche Fahrt verlieren Sie keine Minute der kostbaren Freizeit – Sie wachen morgens auf und können direkt in Ihren wohlverdienten Urlaub starten! Denn die Kombipakete beinhalten den Transfer zur Unterkunft, sodass Sie sich wirklich einfach zurücklehnen und entspannen können – und das Klima mit Ihnen.

Eine Perle der Renaissance: Der Sightseeing Bus hält am romantischen Schloss Tratzberg. © TVB Silberregion Karwendel

Für die reibungslose Mobilität vor Ort stehen öffentliche Verkehrsmittel sowie der Sightseeing Bus bereit. Letzteres können Sie von Anfang Juli bis Mitte September immer dienstags und donnerstags nutzen – kostenfrei! Lassen Sie sich bequem zu den schönsten Ausflugszielen der Region fahren und genießen Sie die herrlichen Eindrücke während der Fahrt. Egal, was Sie wann sehen wollen, der Sightseeing Bus verbindet zu regelmäßigen Zeiten das herrschaftliche Schloss Tratzberg mit dem Schwimmband Stans, dem Schwazer Silberbergwerk sowie der Altstadt und noch vielen weiteren Highlights – und ist zudem perfekt angepasst an die Zeiten der Achensee- und Zillertalbahn, sodass Sie Ihr Sightseeing-Erlebnis nahtlos fortsetzen können. Während einer Fahrt mit der alten Dampflokomotive oder der ältesten Dampf-Zahnradbahn Europas kommen nicht nur Eisenbahnliebhaber ins Schwärmen!

Kostenfreie Ausflugsfahrt mit Guide

Jeden Dienstagnachmittag verwandelt sich der Sightseeing-Bus zu einer geführten Busrundtour durch die atemberaubende Silberregion Karwendel. Professionelle Guides entführen Sie dabei auf eine unvergessliche Reise durch die Geschichte und Kultur der Region und sorgen dafür, dass Sie die Details der faszinierenden Ortschaften und traumhaften Naturlandschaft auf einzigartige Weise erleben werden. Die Silbertour ist kostenfrei, um teilzunehmen ist nur eine Anmeldung bis 11 Uhr am selben Tag notwendig.

Die kostenlose historische Stadtführung durch Schwaz führt in eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke Tirols: die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. © TVB Silberregion Karwendel

Auf den Spuren der Geschichte

Und was Sie ebenso auf keinen Fall verpassen sollten: eine historische Stadtführung durch die Silberstadt Schwaz. Denn nur für diesen Anlass werden ganz besondere Pforten geöffnet, die ansonsten für die Augen der Öffentlichkeit verborgen bleiben – wie etwa der 500 Jahre alte Dachstuhl der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, einer der größten noch erhaltenen Dachstühle der gotischen Bauzeit. Insgesamt erwarten Sie 10 Stationen, auf denen sachkundige Stadtführer die mittelalterliche Blütezeit wieder lebendig machen und Ihnen die schönsten Gassen und Winkel der Silberstadt Schwaz zeigen. Die historische Stadtführung findet kostenfrei jeden Donnerstagnachmittag von Ende Juni bis Anfang Oktober statt – keine Anmeldung notwendig. Freuen Sie sich auf eine Tour voller Momente des Staunens und entdecken Sie die zahlreichen Schätze der Silberregion Karwendel. Denn in diesem Tiroler Kleinod gibt es so einiges zu erleben!