Badeschlappen, Tee oder Handtücher – was lassen Gäste gerne aus Hotels mitgehen?

Von: Anna Heyers

Beim Packen vor der Abreise landet bei gut 80 Prozent der Übernachtungsgäste auch der ein oder andere Gegenstand im Koffer, der eigentlich dem Hotel gehört.

In den meisten Hotels sind sie im Zimmer, Schrank oder Bad zu finden: Kleine Gegenstände, die das Hotel seinen Gästen zur Verfügung stellt. Dazu gehören zum Beispiel der Wasserkocher samt Kaffee- und Teebeuteln, die weichen Schlappen, oder auch Bademantel und Kosmetik-Zubehör wie Shampoo oder Duschgel. All diese Dinge sollen den Aufenthalt der Gäste angenehmer machen – solange sie das Zimmer gebucht haben. Doch eine aktuelle Expedia-Umfrage zeigt deutlich, dass fast 80 Prozent aller Hotelgäste öfter mal „was mitgehen“ lassen.

Von Badeschlappen bis Tee und Kaffee – was wird am liebsten von Gästen aus Hotels geklaut?

Mehr als jeder zweite Hotelgast lässt die zur Verfügung gestellten Kosmetik-Produkte mit in den Koffer wandern. Gerade hier drücken die meisten Hotels aber ein Auge zu. © blickwinkel/Imago

Wenig überraschend gehören dabei die Körperpflegeprodukte im Miniformat zu den Gegenständen, die am häufigsten mitgenommen werden, genau wie Kugelschreiber und Notizblöcke. Aber es gibt auch Gäste, die packen Bademäntel und Handtücher ein. Die beliebtesten (unerlaubten) Urlaubssouvenirs sind:

Körperpflegeprodukte 56 Prozent Kugelschreiber und Notizblöcke 29 Prozent Snacks 23 Prozent Badeschlappen 18 Prozent Tee und Kaffee 17 Prozent Bademäntel 14 Prozent Handtücher 13 Prozent

Laut einem Sprecher des Hotelverbands Deutschland (IHA) gingen einige Hotelgäste aber noch ein Stück weiter. Bei denen lande dann schon mal Zimmerdeko wie etwa Kissen, aber auch Glühbirnen oder Bilder im Reisegepäck.

In Sachen Kosmetikprodukte könnte sich aber in Zukunft etwas ändern. Denn die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der Verpackungsmüll eindämmen soll. Damit könnte es schon bald auch den Mini-Shampoos in Hotels an den Kragen gehen.

Badeschlappen und Co. mitnehmen: Ist das erlaubt?

Hier lautet die klare Antwort: nein. Rein rechtlich gesehen, gehören alle Gegenstände im Zimmer, auch die kleinen, dem Hotel. Wer etwas davon mitnimmt, begeht Diebstahl, der auch zur Anzeige gebracht werden könnte. Aber: In der Praxis ist ein Diebstahl oft schwer nachzuweisen. So lassen einige Gäste die Zimmertüren beim Check-out geöffnet und jeder hätte theoretisch Zutritt. Auch ist die Lage in Hotels mit Wellnessbereich häufig unübersichtlich: Wer hat etwa einen Bademantel bekommen, wurde er abgegeben und wenn ja, wo? Wurde ein zweites Handtuch bestellt?

Im Alltag: Drücken Hotels die Augen zu?

Fakt ist hier, dass zahlreiche Hotels jedes Jahr einen Millionen-Schaden durch diebische Übernachtungsgäste verbuchen. Die meisten Hotels drücken trotzdem, gerade im Bereich der Kleinstgegenstände wie Kugelschreiber oder Badkosmetik und -schlappen, ein Auge zu. Wer sich unsicher ist – und keinen Diebstahl begehen möchte – fragt einfach an der Rezeption nach, ob solche Dinge mitgenommen werden können.

Inzwischen haben einige Hotels, die ebenfalls wissen, welche Dinge immer wieder in den Koffern der Gäste landen, einen eigenen Shop. Da können dann die Original-Handtücher, -Bademäntel oder sogar Zimmer-Deko erworben werden. Der größte Vorteil hier: Die Sachen sind neu und die Käufer können sicher sein, dass noch kein anderer Gast sie getragen hat.