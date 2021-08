Im Urlaub bestohlen: Polizei in Spanien gibt Touristen Tipps gegen Diebstähle

Wo viele Menschen sind, passieren Diebstähle. Die Polizei in Spanien rät Touristen, gut auf Taschen und Portemonnaies aufzupassen.

Sommer 2021

Ein Diebstahl im Urlaub kann Touristen die Ferien gehörig vermiesen. Die Polizei in Spanien gibt Tipps, damit Urlauber gar nicht erst Opfer von Langfingern werden.

Einmal nicht aufgepasst, schon ist im Gedränge auf der Strandpromenade plötzlich das Portemonnaie weg. Wo Touristen sind, gibt es Langfinger - da macht auch Spanien* keine Ausnahme. Die spanische Polizei gibt Urlaubern jetzt konkret Tipps, wie sie Diebstähle in den Ferien vermeiden können, berichtet costanachrichten.com*. Denn die Langfinger, die in den beliebten Ferienorten etwa entlang der Costa Blanca* oder Costa del Sol* ihr Unwesen treiben, haben findige Diebstahls-Methoden.

Ein beliebter Trick von Dieben in Spanien ist etwa die Umarmungs-Methode. Dabei fragt jemand in einer scheinbaren Notsituation nach dem Weg, zum Beispiel zur nächsten Apotheke. Hat ihm das Opfer Auskunft gegeben, wird sich überschwänglich mit einer Umarmung bedankt. Dass dabei die Tasche oder das Portemonnaie den Besitzer gewechselt hat, fällt oft gar nicht sofort auf. Diebstahls-Tricks wie diese sind der Polizei hinreichend bekannt - Touristen aber nicht immer. Deshalb betreibt die Polizei in Spanien auch spezielle Büros für Urlauber aus dem Ausland. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.