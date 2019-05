Diese eine Sache sollten Sie in der Kreuzfahrt-Kabine niemals tun

Schiffskabinen auf Kreuzfahrtschiffen sind nicht immer so privat, wie Passagiere das glauben. Allein deshalb sollten Sie eine Sache an Bord niemals tun.

Auf Kreuzfahrt genießen Passagiere ihren wohlverdienten Urlaub in vollen Zügen. Dabei ist scheinbar für jeden etwas geboten: Während die einen sich lieber entspannen, die Sonne an Deck genießen und sich nur hin und wieder im Pool erfrischen, gehen andere wiederum ausgelassen feiern.

Schiffskabinen auf Kreuzfahrt: Die Wände haben Ohren...

Zurück in der Kabine geht es dann oft weiter mit der ausgelassenen Stimmung. Doch ganz so ungestört, wie sich viele in der Kabine ihres Kreuzfahrtschiffes wähnen, geht es in den eigenen vier Wänden an Bord doch nicht zu. "Die Wände von Kreuzfahrtschiffen sind bekanntermaßen dünn, und der Klang ist gut, vor allem durch Verbindungstüren oder Flügeltüren", geben die Reiseexperten von Cruise Critic zu bedenken.

Wer also nicht möchte, dass seine Kabinennachbarn oder vorbeigehende Gäste mitbekommen, was im Inneren der Kabine so vor sich geht, der sollte sich tunlichst an Zimmerlautstärke halten. Natürlich nicht nur, um unfreiwillige "Lauschangriffe" zu vermeiden, sondern auch, um andere Schiffsgäste nicht zu stören.

Lesen Sie auch: Stiftung Warentest rät: Vermeiden Sie auf Kreuzfahrt besser diese Kostenfallen.

Unerwartete Einblicke über das Fenster

Darüber hinaus sollten sich Kreuzfahrtgäste auch vor ihrem Fenster in Acht nehmen, das oft unerwartete Einblicke ins Innerste der Kabine gewährt: "Viele Kreuzfahrtgäste haben den Schock ihres Lebens bekommen, als sie splitterfasernackt aus dem Badezimmer getreten sind, und eine Putzfrau, ein Hafenarbeiter oder sogar andere Passagiere sie erblickte (besonders wahrscheinlich auf Flusskreuzfahrten, wo Boote nebeneinander andocken)", schreibt Cruise Critic weiter. Ein Handtuch ist hier also das mindeste, was Passagiere im Zimmer tragen sollten.

Mehr zum Thema: Nutzen Sie auf der Kreuzfahrt nie das Badezimmer ohne diese eine Sache.

as