Diese Hotels sind bei deutschen Urlaubern am beliebtesten

Über 950.000 Urlauber haben entschieden: 732 Hotels in 38 Ländern wurden bewertet. Das sind die beliebtesten bei den Deutschen.

Bereits zum 15. Mal verleiht HolidayCheck die begehrte Auszeichnung an die zehn beliebtesten Hotels einer Urlaubsregion auf Basis von Urlauberbewertungen, die im Zeitraum eines Jahres abgegeben wurden.

188 Unterkünfte, die den Award dank steter Beliebtheit bei ihren Gästen mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre erhalten haben, werden mit dem HolidayCheck Gold Award besonders geehrt.

Zur Inspiration für die Urlaubsplanung 2020 finden Sie hier ausgewählte Hotels in Spanien, der Türkei und Ägypten, in denen sich deutsche Urlaub besonders wohlfühlen.

Spanien: Urlaub unter Europas Sonne

Ob auf dem Festland oder auf einer Insel: Nicht umsonst ist Spanien die beliebteste Urlaubsdestination der Deutschen. Dank der ganzjährig angenehmen Temperaturen und seiner vielfältigen Flora und Fauna eignet sich das Reiseland für alle Arten von Urlaubsaktivitäten – von Baden über Wassersport und Wandern bis hin zu Yoga-Retreats. Wer den Sommer mit Sonne und Strand 2020 innerhalb Europas genießen möchte, ist in den folgenden Award-Hotels hervorragend aufgehoben.

+ Club Aldiana in Andalusien. © Club Aldiana Andalusien

Ein zweites Zuhause für Familien: Agroturisme Can Pere Rei, Mallorca – Gewinner in der Kategorie "Familienurlaub" und "Badeurlaub"

Das familiär geführte Landhotel im Norden Mallorcas punktet vor allem bei Familien, wie das Portal Holidaycheck berichtet. Bei den kleinen Gästen besonders beliebt: der Streichelzoo mit Hühnern, Hasen und Schildkröten sowie die Traktorfahrt durch die nahegelegenen Ländereien. Eltern schätzen die moderne Einrichtung der geräumigen Appartements und den kindersicheren Pool. 15 Autominuten von der mitten im Grünen gelegenen Anlage entfernt, lädt der sechs Kilometer lange Sandstrand "Playa de Muro" die ganze Familie zum Baden ein.

Kosten: Zwei Wochen im Appartement mit zwei Schlafzimmern gibt es mit Frühstück, exklusive Flug und Transfer, zum Beispiel vom 14. bis zum 28. Juni 2020 ab 648 Euro pro Person.

Rundum-Sorglos-Paket inklusive: Aldiana Club Andalusien, Costa de la Luz – Gewinner in der Kategorie "All-inclusive-Urlaub"

Tagsüber Golf spielen, tauchen oder Quad fahren und am Abend eine elegante White-Party gefällig? Mit einem vielfältigen Sportangebot und einem abwechslungsreichen Abendprogramm bietet das Vier-Sterne-Club-Hotel an der spanischen Atlantikküste ein Rundum-Sorglos-Paket für Groß und Klein. Abends erwarten die Gäste neben einem reichhaltigen Buffet Live-Cooking und frische, asiatische Speisen.

Kosten: 14 Übernachtungen im Familienzimmer gibt es mit All-inclusive-Verpflegung, Flug und Transfer zum Beispiel vom 7. bis zum 21. September 2020 ab 1.970 Euro pro Person.

Lesen Sie hier: Das sind die 20 teuersten Reiseziele 2019 - der erste Platz überrascht.

Türkei: Erholung am östlichen Mittelmeer

Dank ihres unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses ist die Türkei nicht zuletzt für Familien besonders attraktiv. Am östlichen Mittelmeer gelegen, bietet das moderne und zugleich traditionelle Land mit seinen beliebten Ferienorten an der Türkischen Rivera das ideale Reiseziel für erholungssuchende Badeurlauber. Für Abwechslung sorgt der Besuch eines vom Duft orientalischer Gewürze erfüllten Basars oder antiker Stätten wie den Ruinen von Termessos. Bei Urlaubern besonders beliebt sind diese Award-Gewinner an der Türkischen Rivera.

+ Xanadu Resort Hotel in der Türkei. © Xanadu Resort Hotel

Erholung und Freizeitspaß für Familien: TUI BLUE Palm Garden, Türkische Riviera – Gewinner in der Kategorie "Familienurlaub" und "All-inclusive-Urlaub"

Zwischen Antalya und Alanya liegt das Resort inmitten eines Palmengartens. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Sightseeing- und Wanderausflüge in das Taurusgebirge mit seinen Wildpferden und alten osmanischen Knopfhäusern. Auf rund 84.000 Quadratmetern bietet das Viereinhalb-Sterne-Resort zudem eine großzügige Poolanlage mit Wasserrutschen für die Kids. Auch aktive Urlauber werden bei dem breiten Sportangebot wie Slacklinen, Trampolinspringen, Bouldern oder Yoga fündig.

Kosten: Zwei Wochen im Familienzimmer sind mit All-inclusive-Verpflegung, Flug und Transfer zum Beispiel vom 20. Juni bis zum 4. Juli 2020 ab 1.408 Euro pro Person buchbar.

Badeurlaub wie im alten Rom: Xanadu Resort Hotel, Türkische Riviera – Gewinner in der Kategorie "Badeurlaub"

Mit säulengesäumten Wegen, dem Pool in antikem, römischem Design und einem Amphitheater für abendliche Shows verspricht das Fünf-Sterne-Resort am Ortsrand von Belek in der Türkei einen einzigartigen Urlaub. Der hoteleigene Strand mit separatem Erwachsenenbereich ermöglicht Wassersport aller Art – egal, ob Parasailing, Windsurfen oder Kanufahren. Im Kinderbereich und auf den antik gestalteten Wasserrutschen Anlage kommen auch junge Gäste auf ihre Kosten.

Kosten: 14 Übernachtungen im Bungalow-Familienzimmer gibt es mit All-inclusive-Plus-Verpflegung, Flug und Transfer zum Beispiel vom 11. bis zum 25. September 2020 ab 1.475 Euro pro Person.

Lesen Sie hier: Darum bekommen Sie eher ein Hotelzimmer-Upgrade, wenn Sie auf Fehler hinweisen.

Ägypten: Ferne Welten ganz nah

Sonne, Strand und Meer genießen und gleichzeitig die jahrtausendealte Vergangenheit des Orients erleben – das ist möglich in Ägypten – und zwar ohne lange Anreise. Auf Tagesausflügen in die Hauptstadt Kairo oder nach Luxor können Kulturinteressierte das historische Erbe des Landes der Pharaonen, Pyramiden und der Sphinx erleben. Schnorchler und Taucher können zudem die bunte Unterwasserwelt des Roten Meeres entdecken. Für einen Ägypten-Urlaub empfehlen ehemalige Gäste ganz besonders diese Award-Gewinner in dem beliebten Ferienort Hurghada.

+ Hotel JAZ Makadi Star & Spa in Ägypten. © Hotel JAZ Makadi Star & Spa

Kinderfreundlicher All-inclusive-Urlaub: Hotel Jaz Makadina, Hurghada – Gewinner in der Kategorie "Familienurlaub" und "All-inclusive-Urlaub"

In der Makadi-Bucht am Roten Meer, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, ist das Fünf-Sterne-Hotel der ideale Ausgangspunkt für eine Schnorchel-Tour oder einen Tauchgang zum nahen Korallenriff.

Kosten: Zwei Wochen in zwei Spar-Juniorsuiten können mit All-inclusive-Verpflegung, Flug und Transfer zum Beispiel vom 11. bis zum 28. August 2020 ab 1.355 Euro pro Person gebucht werden.

Badeurlaub am Korallenriff: Hotel JAZ Makadi Star & Spa, Hurghada – Gewinner in der Kategorie "Badeurlaub"

In dem ruhig gelegenen Fünf-Sterne-Wellness-Resort können sich Gäste im Wellnessbereich inklusive Dampfbad, mit Massagen und Beauty-Anwendungen verwöhnen lassen. Wer unter sich bleiben möchte, kann sich in den luxuriösen Royal-Suiten an den eigenen Pool zurückziehen. Am zehn Gehminuten entfernten Hotel-Strand können Urlauber am Hausriff schnorcheln, tauchen oder sich bei anderen Wassersportarten auspowern.

Kosten: 14 Übernachtungen in zwei Doppelzimmern mit All-Inclusive-Verpflegung, Flug und Transfer kosten zum Beispiel vom 11. bis zum 25. August 2020 1.009 Euro pro Person.

Auch interessant: So viel Macht haben Menschen mit ihren Reisepässen - Deutschland nur auf Platz 2.

Das sind die 20 beliebtesten Destinationen der ganzen Welt 2018 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Xanadu Resort Hotel