Lecker Urlaub! Diese Kreuzfahrt dreht sich um ganz viel Schokolade

Für wahre Schokoladenliebhaber gibt es eine neue, achttägige Mittelmeer-Kreuzfahrt. Diese steht im Zeichen der Schokolade und ist für 2020 geplant.

Die Eurochocolate Cruise ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der italienischen Reederei Costa Cruises und dem Eurochocolate Festival. Letzteres ist eine der größten internationalen Veranstaltungen rund um Schokolade. Sie findet jährlich in Perugia statt.

Eurochocolate Cruise versetzt Schokoladen- und Kreuzfahrt-Fans in Wallung

Die Eurochocolate Cruise wird an Bord der Costa Pacifica stattfinden. Die Kreuzfahrt startet am 16. April 2020 in Civitavecchia in Italien. Die Route beinhaltet Stopps in Genua, Barcelona, Palma de Mallorca, Malta und Catania.

Passagiere der Eurochocolate Cruise können sich auf verschiedene Highlights freuen:

Vorträge von Schokoladenexperten

Kurse für Schokoladen- und Konditoreiprodukte unter der Leitung von Meister-Chocolatiers

Spezielle Verkostungen von Schokoladenkonfekt mit Weinen und mediterranen Gerichten

Maßgeschneiderte Speise- und Cocktailangebote an Bord mit Menüs wie "Tutto Cacao" oder "Choco Aperitivo"

Tägliche Ausflüge rund um das Thema Schokolade, wie etwa ein Besuch im Schokoladenmuseum von Barcelona

"Zum ersten Mal an Bord eines Kreuzfahrtschiffes erwartet Sie auf der Costa Pacifica das erfolgreiche Eurochocolate-Format für eine Woche Urlaub mit der besten Schokolade", heißt es auf der Website von Costa Cruises. Um an den Veranstaltungen zum Thema Schokolade teilnehmen zu können, müssen Passagiere jedoch neben der Buchung einer Kabine ein spezielles Paket für 120 Euro erwerben. Als Bonus erhält jeder, der an der Eurochocolate Cruise teilnimmt, ein Willkommenspaket, das mit süßen Leckereien zum Thema Schokolade gefüllt ist.

Eine weitere Besonderheit auf der Eurochocolate Cruise ist eine Schokoladenskulptur, die vor Ort von einem Eurochocolate-Meister angefertigt wurde. Die Skulpturen sollen das Eurochocolate Festival bei Schokoladenliebhabern weltweit bekannt machen.

