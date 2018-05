Diese sieben abgeschiedenen Hotels sorgen für die ultimative Entspannung

Urlaub ist eine tolle Art dem geschäftigen Alltag zu entkommen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. In diesen Hotels haben Reisende Ruhe.

Eine Studie hat vor kurzem ergeben, dass mehr als die Hälfte der weltweit Reisenden verreisen, um sich geistig zu erholen. Mit der modernen Technologie wird es heutzutage jedoch zunehmend schwieriger sich im Urlaub vom Rest der Welt abzukapseln und seine Sorgen zurückzulassen.

Frei nach dem Motto "Digital Detox" träumen zwei Drittel der Reisenden davon, abgelegene Orte zu besuchen, an denen sie sich voll und ganz entspannen können, wie die Studie von Booking.com ergeben hat. Rund 43 Prozent finden, dass sie sich auf Reisen selbst wieder finden können.

Allerdings halten so einige Bedenken viele davon ab, solch abgelegene Orte zu bereisen und die eigene Komfortzone zu verlassen. Zu den häufigsten Sorgen gehören dabei, dass man die Sprache des Urlaubsorts nicht spricht und der Komfort von zu Hause nicht geboten wird.

Fast die Hälfte der Befragten wäre auf ihren Reisen gerne selbstbewusster und experimentierfreudiger. Warum sich nicht einmal trauen und im Urlaub einen abgelegen Ort besuchen! Die folgenden abgelegenen Orte befinden sich fernab der altbekannten Ziele und laden zur optimalen Entspannung ein.

Harads, Schweden

Wenn Sie scheinbar wirklich komplett von der Erdoberfläche verschwinden wollen, gibt es kaum eine bessere Option als ein abgelegenes, geheimes Baumhaus. Die einzigartige Unterkunft verspricht unvergessliche Erlebnisse inmitten der Bäume des Waldes von Harads in Schweden. Das Treehotel verbindet innovative Architektur und Design mit umweltfreundlichen Zimmern.

Große, gemütliche Betten und idyllische Ausblicke in den Wald erwarten Sie hier. Was Freizeitaktivitäten angeht, haben Sie die Qual der Wahl. Wandern, Kajaken und Radfahren stehen im Sommer auf dem Programm. Im Winter werden Hundeschlittenfahrten, Schneemobilfahrten und Eisangeln angeboten.

Es ist der perfekte Ort, um neue körperliche Herausforderungen anzugehen, was laut der Studie ein persönliches Ziel von mehr als einem Fünftel der Reisenden ist. Nach all den sportlichen Aktivitäten haben Sie sich dann das Abendessen auch so richtig verdient. Dieses wird aus regionalen Zutaten und Wild zubereitet und in zehn Metern Höhe auf einem Baum serviert.

Kaga, Japan

Hier erwartet Sie Ruhe und Frieden. Reisen Sie in dieses magische Dorf, das tief in den Bergen in Kaga, Japan liegt. Entspannen Sie sich in einem der vielen natürlich heiße Quellen (Onsens) und genießen Sie die malerische Landschaft. Sie ist gezeichnet von den Reisfeldern des "alten Japans", den Holzhäusern aus der Meiji-Zeit, uralten Zedern und zahlreichen Onsens.

Auf dieser Abenteuerreise in das Bergdorf können Sie alle Sorgen vergessen. Im Tachibana Shikitei müssen Sie auch nicht auf Komfort und Luxus verzichten. Hier können Sie sich in einem der zwei öffentlichen Bäder entspannen oder eine Massage gönnen, ehe Sie am Abend ein kaiseki, ein traditionelles japanisches Menü mit mehreren Gängen, genießen.

Emerald Lake, Kanada

Entfliehen Sie dem Alltag am faszinierenden Emerald Lake in Kanada. Übernachten Sie in einer gemütlichen Hütte, die sich perfekt in das Bild dieses spektakulären Naturphänomens einfügt. Die Emerald Lake Lodge befindet sich im Yoho-Nationalpark, umgeben von den Rocky Mountains.

Entspannen Sie am Kamin oder draußen im Whirlpool und genießen Sie die Köstlichkeiten der drei Restaurants. Die Schönheit dieser Landschaft voller Kontraste wird Sie verzaubern. Fast die Hälfte der Reisenden träumen von solch unberührter Natur, wenn es um die nächste aufregende Reise geht.

Nationalpark Torres del Paine, Chile

Das Tierra Patagonia Hotel & Spa ist der perfekte Ort, um Handy, Tablet und Laptop zu vergessen und sich endlich mal wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Es liegt am malerischen See „Lago Sarmiento de Gamboa” und bietet einen Panoramablick auf den Nationalpark Torres del Paine.

Gönnen Sie sich einen Wellnesstag und lassen Sie sich so richtig verwöhnen – mit Dampfbad, Sauna, beheiztem Pool, Hydromassagen-Pool, Whirlpool und allem was so dazu gehört. Die Erholung geht weiter mit einer Wanderung durch die abwechslungsreiche Landschaft. Erkunden Sie die Berge, Wiesen, Wälder, Gletscher, Seen und Wasserfälle am besten mit einem Reiseführer. Knapp ein Drittel der Reisenden wünschen sich auf ihren experimentierfreudigen Reisen einen starken Kontrast zum Alltag.

Arabische Wüste, Vereinigte Arabische Emirate

Die Studie hat ergeben, dass ein Drittel der Reisenden weltweit davon träumen, vollkommen isoliert vom Rest der Welt Urlaub zu machen. Was bietet sich da besser an, als mitten in die Arabische Wüste zu reisen? Das abgelegene Anantara Qasr al Sarab Desert Resort liegt in der ruhigen Liwa-Oase und überzeugt mit stilvoller Einrichtung und einem atemberaubenden Panoramablick.

Das Resort vermischt Luxus-Elemente mit Erdtönen und jedes Zimmer verfügt über eine große Badewanne, eine Regendusche und sogar eine Kissenauswahl. Wer hätte gedacht, dass es mitten in der Wüste so luxuriös zugeht? Das Resort liegt zwei Stunden vor Abu Dhabi, doch Gäste werden sich trotz der Abgeschiedenheit sicherlich nicht langweilen. Es gibt drei Restaurants, einen Außenpool, ein Fitnessstudio, einen Schalter für Ausflüge und das Anantara Spa.

San-Juan-Gebirge, USA

Umgeben vom San-Juan-Gebirge der Colorado Rockies liegt das Dunton Hot Springs, ein kleines, exklusives Resort mitten im Wald. Dunton Hot Springs ist ein romantischer Ort in einem außergewöhnlichen alpinen Tal und eignet sich perfekt für alle, die dem Alltag entfliehen und Natur pur genießen möchten.

Die Geisterstadt ist ein Ort voller Gegensätze, mit gemütlichen Hütten und einem traditionellen Saloon. Erkunden Sie die Wanderpfade und Wasserfälle, ehe Sie sich eine Massage gönnen und in den heißen Quellen entspannen.

Mary River Wetlands, Australien

In den wunderschönen Mary River Wetlands bietet die Wildman Wilderness Lodge einen luxuriösen Rückzugsort in stilvollen Eco-Lodges und Safari-Zelten. Mehr als ein Drittel der Reisenden möchte gerne interessante, neue Kulturen kennenlernen, was man hier zu Genüge tun kann.

Probieren Sie die regionalen Spezialitäten, wie Barramundi, Büffel oder Krokodil. Am Schalter für Ausflüge können Sie Abenteuer in die Wildnis und Vogel-Touren buchen sowie Bootsfahrten durch die Mary River Wetlands, Ausflüge in den Kakadu-Nationalpark oder eine Tour bei Sonnenuntergang zum Leichhardt Point. Obwohl Sie campen, müssen Sie nicht auf Luxus verzichten. Jede Hütte verfügt über eine Klimaanlage und luxuriöse Betten. Außerdem gibt es auf dem Campingplatz eine Bar, Lounge und einen Pool.

