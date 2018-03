Mit diesem einfachen Trick bekommen Sie im Flugzeug mehr Essen

So ein Flug kann ganz schön lange dauern - und langwierig sein. Essen ist dann ein guter Zeitvertreib. Doch was tun, wenn Sie Ihre Portion schon verdrückt haben?

Gerade auf Langstreckenflügen gibt es einen Moment, der von den meisten Passagieren sehnlichst erwartet wird: Es ist der Zeitpunkt, wenn die Crew das Flugzeugessen verteilt.

Denn Essen lenkt ab und beruhigt die Nerven auf einem langem und nicht selten auch stressigen Flug. Nicht ohne Grund nehmen wir auf Langstreckenflügen rund 3.400 Kalorien zu uns.

Was tun, wenn man nach dem ersten Flugzeugessen noch hungrig ist?

Es mag vielleicht seltsam erscheinen, aber einige Passagiere sehnen sich nach dem Verzehr ihres ersten Essens nach einem zweiten. Diesem Wunsch kommen viele Fluggesellschaften auch nach - unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen.

"Anfragen für zusätzliches Essen von Passagieren werden nicht einfach abgelehnt. Passagiere, die nach einer zusätzlichen Mahlzeit fragen, erhalten sie je nach Verfügbarkeit", sagte ein Aeroflot-Sprecher gegenüber dem Portal Telegraph. "Wenn ein Kunde zusätzliches Essen anfordert, sei es eine Tüte Brezeln oder ein Eis, werden wir immer versuchen, uns anzupassen", gab auch eine Sprecherin der Airline Virgin Atlantic an. Auch was warme Mahlzeiten betreffe, fügte sie hinzu: "Wenn wir am Ende noch etwas übrig haben, können wir Passagieren jederzeit eine Weitere anbieten."

Auch British Airways verfolgt auf Langstreckenflügen, wo Essen und Trinken im Preis enthalten sind, eine ähnliche Politik, wie ein Sprecher betonte: "In dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass ein Kunde nach einer zusätzlichen Mahlzeit verlangt, wird unsere Kabinenbesatzung versuchen, es möglich zu machen."

Der Trick für ein zusätzliches Essen ist also: Halten Sie sich nicht zurück - sondern fragen Sie einfach. Meistens wird Ihr Wunsch nach einem zweiten Essen in Erfüllung gehen, denn auch die Crew möchte, dass es Ihnen an Bord möglichst gut geht.

sca