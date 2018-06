Mit diesem genialen Trick bekommen Sie auf Wanderungen keine Blasen

Wer seine Wanderschuhe nicht richtig einläuft, der bekommt auf Wanderungen schnell die Rechnung: Blasen bilden sich an den Füßen. Doch das können Sie vermeiden.

Die Wanderschuhe sind neu, die Anstrengung beim Wandern groß - und schwupps, ist es auch schon passiert: An den Füßen bilden sich schmerzhafte Blasen, die einem die Wandertour schnell vermiesen.

Auf der Wanderung: So entstehen Blasen an den Füßen

Der Schuh drückt, die Füße schwitzen: Auf diese Weise ist schnell eine Blase am Fuß entstanden. Denn neben der Ursache, dass durch den Schuh Druckstellen am Fuß entstehen, die Blasen hervorrufen, sind auch noch andere Faktoren entscheidend. Hitze und dadurch schwitzige Füße erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Blase bildet.

Lesen Sie hier: Diese Gefahren beim Wandern unterschätzen die meisten.

Keine Blasenpflaster? Dieser Trick schützt Sie auf der Wanderung vor Blasen

Was aber nun tun, wenn Sie kein Blasenpflaster zur Hand, aber die Vermutung haben, dass an Ihrem Fuß eine Blase entstehen könnte? Dafür gibt es einen einfachen Trick: Ziehen Sie zunächst Ihre Schuhe aus und lassen Sie Ihre Füße durchlüften und abkühlen. Zudem sollten Sie Ihre Füße mit Deo-Spray oder Deo-Roller bearbeiten. Das verhindert, dass Ihre Füße stark schwitzen und so wird das Risiko für eine Blase stark minimiert.

Auch interessant: Diese drei Dinge sollten Sie beim Wandern immer dabei haben.

sca