Aus diesem Grund sind Gurte in manchen Bussen Pflicht - und in manchen nicht

Sicherheitsgurte sind in Reisebussen Pflicht - aber in Linienbussen nicht. Wieso eigentlich?

Schlauer unterwegs

von Simona Asam schließen

In Reisebussen herrscht Gurtpflicht für Fahrgäste, in Linienbussen nicht. Wieso ist das so und was droht, wenn ich mich einmal nicht anschnalle und erwischt werde?