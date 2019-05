An diesen Orten weltweit ist der Konsum von Cannabis erlaubt

Seit 2013 ist Marihuana in Uruguay legal. Seit 2018 ist es für Einwohner sogar in lokalen Apotheken erhältlich.

In Kanada war medizinischen Cannabis schon seit 2001 erlaubt, mittlerweile ist es auch für den privaten Gebrauch erlaubt.

In Peru darf Marihuana für den privaten Gebrauch genutzt werden. Auch medizinisches Cannabis ist legalisiert worden.

Wer in Spanien Marihuana privat anbaut und nutzt, wird dafür nicht bestraft. Der Verkauf ist illegal, jedoch wird Marihuana in manchen privaten Cannabis-Clubs angeboten.

In den Niederlanden ist Marihuana "illegal, aber nicht strafbar", heißt: Es wird geduldet, solange Geschäfte und Konsumenten gewisse Regeln einhalten, es darf beispielsweise keine Werbung dafür gemacht werden.

USA