Was glauben Sie: In welcher Stadt geht es am ehrlichsten zu? Ein Experiment wollte es herausfinden, indem in Städten weltweit Geldbörsen "verloren wurden".

Bei dem Experiment wurden insgesamt 192 Brieftaschen in Städten auf der ganzen Welt "verloren". Getestet werden sollte, wie viele der Geldbörsen ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Das Portal Readers Digest hat den Test gewagt: In jeder angeblich verlorenen Geldbörse befand sich ein Zettel, auf dem Name und Telefonnummer des Besitzers notiert war. Zudem enthalten ein Familienfoto, Coupons und Visitenkarten sowie 50 US-Dollar in der jeweiligen Währung.

In jeder der 16 getesteten Städte wurden zwölf Geldbörsen "verloren", in Parks, in der Nähe von Einkaufszentren und auf Bürgersteigen liegen gelassen. Und das ist passiert:

Die ehrlichste Stadt der Welt ist...

...Helsinki. Während des Experiments wurden elf von zwölf verloren geglaubte Geldbörsen an ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgebracht. "Finnen sind natürlich ehrlich", sagte einer der ehrlichen Finder gegenüber Readers Digest. "Wir sind eine kleine, ruhige, eng verbundene Gemeinschaft. Wir haben wenig Korruption und wir haben nicht einmal rote Ampeln."

Andere "unfreiwillige" Teilnehmer des Experiments sehen das ebenso: "Natürlich haben wir die Brieftasche zurückgegeben. Ehrlichkeit ist eine innere Überzeugung." Damit landet die finnische Hauptstadt in diesem Ranking der ehrlichsten Städte der Welt auf Platz Eins.

Ehrlichkeit auf dem Prüfstand: Berlin überzeugt als einzige deutsche Stadt

In Berlin wurden immerhin sechs der zwölf angeblich verlorenen Geldbörsen zurückgegeben. Ein ehrlicher Finder gab als Erklärung an, warum er die Brieftasche zurückgab: "Ich sah das Foto der Mutter mit ihrem Kind darin. Was auch immer wichtig ist, ein Foto wie das bedeutet etwas für den Besitzer."

Manche Finder wurden allerdings auch dabei beobachtet, wie sie die Geldbörse einfach in ihrer Tasche zurückließen. 50 Prozent der verlorenen Geldbörsen tauchte nicht wieder auf.

Ergebnis des Experiments: Das sind die 16 auf Ehrlichkeit getesteten Städte

Rang Stadt Land Rückgabe der Geldbörsen 1 Helsinki Finnland 11 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 2 Mumbai Indien 9 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 3 Budapest Ungarn 8 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 4 New York USA 8 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 5 Moskau Russland 7 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 6 Amsterdam Niederlande 7 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 7 Berlin Deutschland 6 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 8 Ljubljana Slowenien 6 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 9 London Großbritannien 5 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 10 Warschau Polen 5 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 11 Bukarest Rumänien 4 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 12 Rio de Janeiro Brasilien 4 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 13 Zürich Schweiz 4 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 14 Prag Tschechien 3 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 15 Madrid Spanien 2 von 12 Geldbörsen zurückgegeben 16 Lissabon Portugal 1 von 12 Geldbörsen zurückgegeben

