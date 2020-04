Mit diesen Tricks können Sie am Wochenende Urlaub in Italien machen

Oder besser gesagt: wie in Italien. Mit ein paar einfachen Kniffen verwandeln Sie Ihr Zuhause nämlich in eine echte italienische Idylle.

Pasta, Vino und Amore: Sie hatten eine Reise nach Bella Italia geplant und mussten aufgrund von COVID-19 Ihren Urlaub verschieben?

und mussten aufgrund von COVID-19 Ihren Urlaub verschieben? Natürlich ist das ärgerlich, aber es wird auch wieder eine Zeit nach der Pandemie geben. Bis dahin nutzen Sie doch die Zeit, um sich auf die nächste Reise einzustimmen.

Nur weil wir im Moment nicht reisen dürfen, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem ein wenig italienische Urlaubsstimmung* auf dem Sofa genießen können.

Pasta, Vino und Amore: Italien-Urlaub von zu Hause aus

Wir alle bereiten uns auf eine Reise vor, ein virtueller Urlaub muss da keine Ausnahme sein. Wie bestellt man sich das Lieblingsessen auf Italienisch? Welches Buch möchte man vorher oder vor Ort lesen? Welche Musik löst Vorfreude aus? Mit diesen Tipps von HomeToGo versüßen Sie sich die Tage daheim.

Ihr Urlaub in Italien von Zuhause aus: Freitagabend - Ankunft

Willkommen in Ihrem virtuellen Ferienhaus in Italien! Um in Stimmung zu kommen, empfehlen wir diese gute Laune Musik von italienischen Künstler*innen. Vielleicht öffnen Sie dazu schon eine Flasche Weißwein in der Küche und lassen die Woche ganz entspannt ausklingen.

Ihr Urlaub in Italien von Zuhause aus: Samstag - so starten Sie perfekt in den Tag

Guten Morgen! Wir hoffen, Sie haben ausgeschlafen. Sie sind schließlich im Urlaub. Ein typisch italienisches Frühstück besteht aus einem Espresso und Süßgebäck, typischerweise einem Cornetto, aber auch Croissants oder Hörnchen sind erlaubt.

Worauf haben Sie heute Lust? Wie wäre es mit einem virtuellen Rundgang durch das Kolosseum? Das Amphitheater ist das größte der Welt und eines der bekanntesten Wahrzeichen Roms. Oder haben Sie heute eher Lust auf einen langen Spaziergang entlang der Amalfiküste? Die Tour dauert 1,5 Stunden. Sie laufen entlang des Wassers und durch die kleinen Gassen von Amalfi zum Piazza del Duomo.

Ihr Urlaub in Italien von Zuhause aus: Samstagabend - Aperol Spritz, Risotto & La Grande Bellezza

Was darf vor dem italienischen Abendessen auf keinen Fall fehlen? Natürlich, der Aperitivo! Man nehme 40ml Aperol, 80ml Prosecco, Mineralwasser je nach Geschmack, zwei Orangenscheiben und ein paar Eiswürfel. Schon ist der Aperol Spritz fertig. Dazu servieren Sie ein paar Oliven, setzen die Sonnenbrille auf und schon haben Sie den perfekten Sommerabend bei sich zu Hause.

Für das Abendessen empfehlen wir Ihnen heute ein Risotto mit einem Glas Chardonnay. Laden Sie sich ein paar Freunde via Videokonferenz dazu. Ob Skype, Zoom oder WhatsApp - es gibt viele Wege, Ihre Liebsten an den Tisch zu holen. Nach Wein und Risotto bleibt nur noch eines: gemütlich auf dem Sofa entspannen und einen Film anschauen. Hier ein paar Filme, die den Italien-Urlaub perfekt machen:

Call me by your name: Das romantische Drama aus dem Jahr 2017 erzählt von einem 17-jährigen Jungen und einem 24-jährigen Amerikaner, die sich in den 1980er Jahren in Italien begegnen.

Die große Schönheit (La Grande Bellezza): Der Spielfilm von Paolo Sorrentino handelt von dem 65-jährigen Journalisten Jep Gambardella, der nach vielen Festen und Partys über die Vergänglichkeit reflektiert.

Italien-Urlaub von zu Hause aus: Sonntagmorgen

Nichts ist schöner als an einem Sonntagmorgen auf dem Balkon zu sitzen, Zeitung zu lesen und einen Kaffee zu genießen. Vielleicht verstehen Sie nach dem Sprach-Vorbereitungskurs ja schon ein paar Ausschnitte aus La Repubblica? Alternativ können Sie sich auch die Geschichte von Pinocchio als Hörbuch oder für das Kindl herunterladen. Das hilft nicht nur beim Lernen, sondern weckt vielleicht auch schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Italien-Urlaub von zu Hause aus: Diese Bücher sind ideal

Der Name der Rose von Umberto Eco: Der Weltbestseller handelt vom Franziskanermönch William von Baskerville und seinem Schüler Adson, die in eine Benediktinerabtei in den italienischen Alpen reisen, wo sie mit einer Serie skurriler Morde konfrontiert werden.

Eat Pray Love von Elizabeth Gilbert: Elizabeth beschließt, von vorne anzufangen. Sie beginnt ihre Reise zur Selbstfindung mit Dolce Vita in Italien, Meditations-Lehre in Indien und endet schließlich auf Bali. Ein internationaler Bestseller (verfilmt mit Julia Roberts).

Signora Commissaria und die dunklen Geister von Pietro Bellini: Zwischen malerischen Weingütern und mittelalterlichen Städten ermittelt die Kommissarin Giulia Ferrari einen Mord unter mysteriösen Umständen.

Nutzen Sie Ihre Zeit zuhause: Lernen Sie Italienisch

Babbel: Online-Kurse von echten Sprachexperten

Duolingo: kostenlose App zum Lernen der Sprache (insbesondere Vokabeln)

Coffee Break Italian: Podcast auf Spotify (Kurzgespräche auf Italienisch mit Erklärung)

Auch viele lokale Sprachschulen bieten aktuell virtuelle Kurse an.

