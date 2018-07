Mit diesen vielfältigen Tricks überstehen andere Länder große Hitze

Auch in Deutschland kommen wir nun endlich mal ins Schwitzen. Doch wie kühlen wir uns am besten ab? Andere Länder haben da so einige Tricks auf Lager.

Heiß, heißer, Deutschland: Die Temperaturen klettern hierzulande aktuell an die Spitze. Doch was für Deutschland ja nicht gerade üblich ist, kennen andere Länder umso besser, da es dort die meiste Zeit sehr warm ist.

Was tun Italien, Spanien & Co. gegen große Hitze? Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt.

Mit Ferien gegen Hitzewallungen in Italien

Die größte Hitzeperiode in Italien umfasst die Monate Juni, Juli und August, bis es etwa Mitte September etwas kühler wird. Daher haben die italienischen Schüler Sommerferien von Anfang Juni bis Mitte September. Dadurch soll verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche bei der großen Hitze in der Schule schwitzen müssen. Und auch die arbeitende Bevölkerung nimmt meist ab Ende Juli bis Ende August mehrere Wochen Urlaub.

Übrigens: In Italien gibt es nur Weihnachts-, Oster- und Sommerferien. Alle anderen Ferien, wie etwa die Pfingstferien, fallen in Italien weg.

Siesta kühlt Spanier ab

Wenn die Mittagshitze so richtig herunterbrennt, halten Spanier, aber auch Italiener und andere Nationen eine Siesta, also einen Mittagsschlaf. Von meist 14 bis 17 Uhr bleiben die Geschäfte geschlossen, die Menschen ziehen sich in ihre Wohnungen zurück und schotten sich von der Hitze ab, bis es wieder etwas besser wird.

Übrigens: Sie sollten in Ihrer Wohnung stets die Rollläden oder, wenn sie keine haben, Vorhänge geschlossen halten, damit die Sonne die Wohnräume nicht noch weiter aufheizt. Auch die Fenster sollten stets verschlossen bleiben. Die Hitze draußen ist größer als drinnen, weshalb geöffnete Fenster die Temperaturen in der Wohnung noch unerträglicher machen. Lüften Sie frühestens gegen 23 Uhr.

Frankreich kühlt sich in Brunnen ab

Öffentliche Brunnen bieten sich geradezu an, sich darin ein wenig abzukühlen. Franzosen tun dies gern mal, wenn die Hitze draußen überhandnimmt. Doch auch andere Länder nutzen diese Möglichkeit für sich. Wichtig ist dabei, dass es erlaubt ist, sich im Wasser des jeweiligen Brunnens zu erfrischen, ansonsten kann es schnell eine Geldstrafe hageln.

Thailand lässt es ruhig angehen

In Thailand ist es fast das ganze Jahr über sehr warm, daher wird hier weniger Wert auf schicke, dafür mehr auf luftige und funktionale Kleidung gelegt. Schweißflecken sind dort nicht verpönt, ebenso laufen die meisten Männer mit kurzen Hosen herum.

Wasserspaß in den USA

In New York gibt es Hydranten, die eigentlich nur von der Feuerwehr bedient werden dürfen. An heißen Tagen werden sie allerdings immer wieder auch von Anwohnern geöffnet, damit sie sich im Wasserstrahl abkühlen können. Erlaubt ist das jedoch heute nur noch mit Sprüh-Aufsätzen der Feuerwehr.

Kühlen Kopf bewahren in Mexiko

In Mexiko darf gegen die Sonne vor allem eines nicht fehlen: der Sombrero. Damit ist aber nicht die übergroße Kopfbedeckung gemeint, die Klischee-Mexikaner in Comics tragen. "Sombrero" bedeutet schlichtweg Hut – und Hüte werden in dem lateinamerikanischen Land an jeder zweiten Straßenecke verkauft.

sca