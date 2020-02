"Dieser Typ ist gefährlich": Passagier verhält sich skrupellos gegenüber Mitreisender

Im Flugzeug mit fremden Menschen zu sitzen, kann dazu führen, skurrile Szenen mitzuerleben. Wie bei dieser Frau, die ihren Sitznachbarn wohl nicht vergessen wird.

Warum sich gerade in öffentlichen Räumen wie Flugzeugen viele Menschen benehmen, als wäre sie alleine zuhause, weiß keiner so genau.

Fakt ist aber: Manche Menschen nehmen es mit dem Benehmen in Flugzeugen nicht so genau.

In diesem Fall trieb ein Passagier mit seinem Verhalten die auf dem Platz vor ihm sitzende Frau sicher zur Verzweiflung.

Passagier trommelt in Flugzeug zu Musik auf Sitz herum - Mitreisende in Mitleidenschaft gezogen

Auf der Instagram-Seite "Passenger Shaming" wird regelmäßig skurriles Verhalten von Flugzeug-Passagieren festgehalten. Aus aller Welt werden Fotos und Videos mit Szenen veröffentlicht, die einen oftmals rat- oder sprachlos zurücklassen.

So wie in diesem Fall: Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Passagier mit Kopfhörern rhythmisch gegen den Sitz seiner Vorsitzerin schlägt. Das Video wurde mit folgenden Worten gepostet: "Schauen Sie es bis zum Ende an. Er (der Passagier) war wütend, dass ich meinen Sitz zurückgelehnt habe und hat etwa neun Mal auf ihn eingeschlagen, hart, woraufhin ich anfing, ihn zu filmen, und er sich mit diesem Umstand abfand."

Die Frau auf dem vorderen Sitzplatz, die "Wendi" genannt wird, habe zudem behauptet, dass der Mann sie beim ersten Zurücklehnen ihres Sitzes bat, ihn wieder aufzustellen, während er aß – und sie sei der Bitte nachgekommen. Als er jedoch mit dem Essen fertig gewesen sei, habe sie sich wieder zurückgelehnt. Dann habe der Mann begonnen, auf ihren Flugzeug-Sitz einzuhämmern.

Manche User auf Instagram finden, "Wendi" hätte ihren Sitz nicht wieder zurückstellen dürfen. So schreibt einer: "Niemand mag es, wenn die Person ihren Sitz zurücklehnt... Ich gebe ihr die Schuld! Gut für ihn."

Andere sind wiederum gänzlich anderer Ansicht. Eine Userin meint: "Warum sagen die Leute hier, dass sie ihren Sitz nicht hätte verstellen dürfen? Es ist ihr Sitz! Wenn sie ihn nicht hätte zurücklehnen sollen, hätte er sich nicht zurücklehnen lassen!" Eine andere stimmt damit überein: "Der Sitz ist verstellbar. Er ist zum Zurücklehnen gemacht. Leute können sich zurücklehnen, wenn sie es wollen. Es ist ihr Recht. Ich lehne mich immer zurück, weil ich sonst furchtbare Rückenschmerzen bekomme, und ich werde mich nie dafür entschuldigen, dass ich das getan habe. Es ist mein Recht und ich habe dafür bezahlt." Wieder eine geht sogar so weit, den Passagier als gefährlich zu bezeichnen: "Dieser Typ ist gefährlich. Wenn er seine Wut auf einem Sitzplatz nicht kontrollieren kann, stellen Sie sich mal vor, was er in seinem Privatleben mit Frauen macht."

