Dieser Reise-Hack spart nicht nur Platz im Koffer, sondern auch Nerven

Sie wollen mit einem kleinen Trick Platz im Koffer sparen? Wir verraten einen Reise-Hack, der gleich mehrere Vorteile mit sich bringt.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist es auch bei der Planung von Reisen: Zunächst einmal müssen alle Reisedokumente zusammengesammelt und der Koffer gepackt werden, bevor es zur Entspannung an einen schönen sonnigen Ort geht. Doch gerade beim Kofferpacken bricht oft Verzweiflung aus, wenn dieser bei wenigen Habseligkeiten schon überquillt. Aber wo soll man sparen? Was kann daheim bleiben? Bevor Sie anfangen, wild auszusortieren, sollten Sie sich vielleicht eine Alternative suchen.

Platz sparen im Koffer? Mit diesem Trick müssen Sie dafür nicht einmal etwas daheim lassen

Eine Alternative beim Handtuch in etwa. Viele Reisende kommen nämlich nicht ohne ein eigenes Handtuch aus - und das, obwohl die meisten Hotels eines zur Verfügung stellen. Das kann verschiedene Gründe haben: Entweder, weil das Hotel Handtücher nur gegen Aufpreis herausgibt, weil manchmal gar nicht klar ist, ob überhaupt Handtücher angeboten werden oder weil man sich mit dem eigenen einfach wohler fühlt.

Auch interessant: Checkliste: So packen Sie Ihren Koffer für die Reise.

So oder so lässt sich mit dem Handtuch Platz sparen, selbst wenn Sie eines mit in den Koffer packen. Anstatt eines üblichen Baumwollhandtuches, sollten Sie es aber mit einem Microfaser-Handtuch versuchen. Dieser Stoff fühlt sich auf der Haut zwar nicht ganz so gut an wie Baumwolle, hat aber gleich mehrere Vorteile: Microfaser-Handtücher lassen sich extrem klein zusammenfalten, sind leichter und trocknen auch noch schneller. Das spart Nerven, wenn keine anständige Heizung vorhanden ist, um ein benutztes Handtuch zu trocknen oder wenn Ihnen nur wenig Zeit bleibt, weil Sie es bald wieder benötigen oder einpacken müssen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich Microfaser auch extrem gut für Strandtücher.

Das Online-Portal Instyle weist obendrein daraufhin, dass die Struktur der Microfaser viel sanfter zu den Haaren ist, Spliss und Frizz vermeidet sowie das Trocknen der Haare aufgrund seiner Saugfähigkeit beschleunigt.

Video: Kofferpacken wie ein Profi

Lesen Sie auch: Darum sollten Sie Ihren Koffer nach dem Urlaub in der Badewanne auspacken.