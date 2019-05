Dieses "seltsame Phänomen" auf Kreuzfahrtschiffen fesselt Passagiere mehr als alles andere

Was könnte es sein, das Kreuzfahrt-Passagiere an Bord am meisten in seinen Bann zieht? Ein ehemaliges Crew-Mitglied spricht über ein spezielles "Phänomen".

Auf Kreuzfahrtschiffen wird Reisenden so einiges geboten: Von zahlreichen Bars und Restaurants, bis hin zu Clubs oder Bowling-Anlagen ist immer Abwechslung vorhanden. Ein ehemaliger Kreuzfahrt-Mitarbeiter verrät nun aber, welches "seltsame Phänomen" die Urlauber so richtig in seinen Bann zieht.

Ehemaliges Crew-Mitglied spricht von "seltsamem Phänomen" an Bord von Kreuzfahrtschiffen

Der frühere Carnival-Cruise-Mitarbeiter Jay Herring hat in seinem Buch "The Truth About Cruise Ships" einige pikante Details zum Leben und Reisen auf Kreuzfahrtschiffen offenbart, wie das britische Online-Portal Express berichtet. Darunter auch ein Phänomen, dem wohl jeder Urlauber auf Kreuzfahrt einmal zum Opfer fällt: dem ausufernden Alkoholkonsum.

Zwar ist das oft das Ziel so mancher Reisender, die eine Kreuzfahrt buchen - doch selbst diejenigen, die eigentlich nicht so sehr dem Alkohol frönen möchten, verfallen irgendwann der Mentalität an Bord, berichtet Herring: "Zum sozialen Umfeld gehört Alkohol oft dazu und auf einem Kreuzfahrtschiff mit 2.000 Urlaubern hat man wohl eines der größten sozialen Umfelder."

Auch interessant: Schiffsarzt verrät heikles Geheimnis über Kreuzfahrt-Koch - diese "Zutat" mischt er ins Essen.

Hinzu kommt, dass viele Reisende für den Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff tief in die Tasche greifen müssen und nun etwas für ihr Geld haben wollen. Deshalb wird an Bord viel mehr gespeist und getrunken als man es normalerweise auf dem Land tun würde, erklärt Herring. Wer sich also die Kreuzfahrt als entspannten und ruhigen Urlaub auf See ausmalt, könnte sich gewaltig täuschen.

Ihre Meinung ist gefragt! Mehrere Antworten möglich

Video: Neun skurrile Kreuzfahrt-Fakten

Lesen Sie auch: Wenn Sie auf Kreuzfahrt "Banane" genannt werden, dann haben Sie einen Fehler gemacht.