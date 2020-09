Dinosaurier im spanischen Teruel: Zwischen Tourismus und Forschung

Weit mehr als eine Freizeitattraktion für Dinosaurier-Fans ist der Themenpark Dinópolis im spanischen Teruel. Er gilt als Vorzeigeprojekt von Forschung und Tourismus.

Die Provinz Teruel in Aragón gilt mittlerweile als Dinosaurier-Hochburg in Spanien. Zu verdanken hat sie das unter anderem dem Themenpark Dinópolis, in dem sich alles rund um die Urzeit-Giganten wie T-Rex und Co. dreht, wie costanachrichten.com berichtet. Längst ist er zur wichtigsten Touristenattraktion der Provinz geworden.

Doch nicht nur für Touristen ist Teruel in Sachen Dinosaurier eine wichtige Anlaufstelle. Auch die Wissenschaft kommt nicht zu kurz. Das Besondere: Beide Sektoren nähren sich gegenseitig. Denn wenn Paläontologen in der Provinz wieder mal einen spektakulären Fund machen, profitiert davon auch der Themenpark. Der wiederum finanziert manch ein Forschungsprojekt.