Ballermann-Disco vor dem Aus? Party-Tempel Mega-Park droht Lizenz-Verlust

Der Mega-Park auf Mallorca ist gerade beim deutschen Party-Volk beliebt. Nun läuft die Lizenz des Party-Tempels ab - und das Rathaus lehnt eine Verlängerung ab.

Playa de Palma - Der Mega-Park an der Playa de Palma ist eine Mischung aus Biergarten und Freiluft-Großraum-Diskothek - und könnte nun in ernsthafte Probleme geraten sein. Nach Ablauf der Betriebsgenehmigung will das Rathaus der betreibenden Cursach-Gruppe die Lizenz entziehen.

Wie das Mallorca-Magazin berichtet könnten 1.700 Arbeitsplätze in Gefahr sein, sollte die Stadt dem Mega-Park die Betriebsgenehmigung aberkennen. Doch nicht nur deshalb sorgt die mögliche Schließung des Tanztempels für Wirbel auf Mallorca.

Mega-Park meldet Insolvenz an

Am 13. März 2018 sei nun offiziell Insolvenz angemeldet worden. Dabei bietet das spanische Recht eine Art Vor-Insolvenz an. In dieser Zeit können Verhandlungen mit den Gläubigern geführt werden. Am 16. März hatte der Party-Tempel seine Pforten für die Sommersaison eröffnet. Zahlungsunfähigkeit drohe nur, wenn die Location ihre Türen vorzeitig wieder schließen müssen, wie es heißt.

+ Die Sommersaison hat im Mega-Park bereits begonnen. © picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte

Lesen Sie hier: So buchen deutsche Pauschalurlauber 2018 am besten.

Rechtliche Situation wird geprüft

Der Chef der Cursach-Gruppe, Bartolomé Cursach, hatte im Mai letzten Jahres einen Antrag gestellt, Diskothek und Restaurant zusammenzulegen. Dieser Antrag wurde im letzten Oktober abgelehnt, da der technische Bericht negativ ausfiel. Das Unternehmen hatte Berufung eingelegt. Nun wurde der Antrag endgültig abgelehnt, wie das Portal Mallorcazeitung berichtet. Bartolomé Cursach sitzt wegen des Verdachts schwerer Straftaten seit März 2017 im Gefängnis.

Lesen Sie hier: Bald weniger Platz für Touristen? Mallorca greift jetzt hart durch.

Der ehemalige Bürgermeister der Balearen-Hauptstadt, José Hila, der derzeit als Baudezernent tätig ist, erklärte dazu, dass die zwei bestehenden Räumlichkeiten des Mega-Parks - Restaurant und Diskothek - ohne Genehmigung zusammengelegt worden waren. "2015 beantragte das Unternehmen dann im Rathaus, die Genehmigung der Bauarbeiten und die Zusammenlegung der Betriebsgenehmigungen", so Hila.

Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Es muss nun die Betriebsgenehmigung geprüft werden, ebenso, ob die Baumaßnahmen ohne Lizenz durchgeführt wurden. Aktuell ist der Mega-Park aufgrund einer Winterpause geschlossen. Am 29. März 2018 soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Man könne aktuell noch nicht abschätzen, inwieweit die aktuelle Lage den Betrieb beeinträchtige, so ein Sprecher der Cursach-Gruppe gegenüber der Mallorcazeitung.

Auch interessant: Mallorca - die Highlights auf der liebsten Insel der Deutschen.

sca