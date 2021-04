Urlaub an Pfingsten 2021: Überlegung über Reiseverbot – es gibt einen Lichtblick

Corona scheint auch dem Urlaub an Pfingsten 2021 einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ein Reiseverbot steht im Raum.

Corona-Maßnahmen diskutiert

Das Fernweh wächst im Corona-Lockdown. Doch ausgerechnet zu den Feiertagen an Pfingsten steht ein Reiseverbot im Raum. An Urlaub ist kaum zu denken.

Deutschland – Inzwischen fällt so Manchen im Corona*-Lockdown die Decke auf den Kopf. Die Blicke der Reise-Willigen richtet sich auf Pfingsten. Allerdings scheint auch da kein Urlaub wie gewohnt möglich zu sein, berichtet RUHR24.de*.

Das ein Reiseverbot in der Debatte um Urlaub an Pfingsten* wieder im Raum steht, dürfte einigen Optimisten einen Dämpfer versetzen. Allerdings gibt es einen Lichtblick, laut dem Reisen in naher Zukunft möglich sein könnte. *RUHR24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks IPPEN.MEDIA