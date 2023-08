Billigflieger oft pünktlicher als Lufthansa: Woran könnte das liegen?

Von: Franziska Kaindl

Was Verspätungen und Flugausfälle angeht, schneiden Billigairlines im Vergleich zu Premium-Fluggesellschaften immer besser ab. Verschiedene Tricks könnten dabei eine Rolle spielen.

Flugausfälle und Verspätungen standen im letzten Jahr für zahlreiche Passagiere auf der Tagesordnung, Schuld daran hatten vor allem Streiks und mangelndes Flugpersonal. Bei der Lufthansa waren davon gar 5,5 Millionen Menschen betroffen – was 36 Prozent ihrer Passagiere ausmacht, wie eine Analyse des Fluggastrechteportals Airhelp zeigt. Das bescherte der größten deutschen Airline den traurigen ersten Platz. Ebenfalls nicht rühmlich, aber dennoch besser, konnten da Billigairlines wie Ryanair (34 Prozent) und Easyjet (30 Prozent) abschneiden.

Und auch in diesem Jahr scheint sich der Trend fortzusetzen: In einer Auswertung des Fluggastrechte-Portals Flightright befinden sich mit Lufthansa City Line, Eurowings und Lufthansa gleich drei Airlines der Lufthansa Group unter den Top 5 der Fluggesellschaften mit den meisten Verspätungen und Flugausfällen im ersten Halbjahr 2023. Bei der Lufthansa City Line waren beispielsweise knapp 20 Prozent der Flüge verspätet. Auch hier schnitten Easyjet und Ryanair in der Gesamtauswertung besser ab.

Warum sind Billigairlines pünktlicher als Lufthansa?

Wie ein Bericht von Bild.de aufzeigt, haben Billigairlines offenbar ein paar mehr Tricks auf Lager, um Verspätungen zu vermeiden. Demnach soll die Flugzeit im Flugplan großzügiger angegeben werden, um einen größeren Puffer zu haben, heißt es. Somit seien die Flüge auf dem Papier oft pünktlich, selbst wenn mal nicht alles reibungslos abläuft. Ein Beispiel dafür soll Ryanair sein.

Billigairlines haben offenbar mehr Tricks auf Lager, um Verspätungen zu vermeiden. © Markus Mainka/Imago

Doch auch die Zeit, die bei einigen Flügen für das Verstauen von Handgepäck draufgeht, sparen sich manche Airlines. So müssen bei Easyjet neben dem Aufgabegepäck auch größere Handgepäckstücke gegen Gebühr in den Frachtraum – das gilt ab den Maßen 45 x 36 x 20 Zentimeter. Offenbar nicht nur ein finanzieller, sondern auch zeitlicher Vorteil, wie es laut Bild-Bericht heißt. Bei Lufthansa sind noch Gepäckstücke bis 55 x 40 x 23 Zentimeter erlaubt.

Ryanair & Co.: Billigairlines steigern Gewinn durch kürzere Bodenzeiten

Ein effizienteres Arbeiten ermöglicht es Billigfliegern offenbar auch, ihre Bodenzeiten zu verringern – was ebenfalls mehr Geld in die Kassen spült. So soll am Flughafen BER in Berlin ein spezieller Reinigungstrupp für jede Lufthansa-Maschine anrücken, während bei Ryanair dafür die Crew zuständig ist. Außerdem gibt es keine Verstaumöglichkeiten mehr am Flugzeugsitz, sodass die Mitarbeiter gar nicht erst umständlich den Müll aus den Netzen befreien müssen.

Selbst beim Aussteigen spart sich Ryanair durch eine eingebaute Flugtreppe offenbar Geld, während bei Lufthansa erst noch die Fluggastbrücke durch einen Boden-Dienstleister ausgefahren werden muss. „Lufthansa hat eine deutlich längere Bodenzeit – 87 Prozent mehr – zwischen den Flügen, als dies bei Ryanair der Fall ist“, sagt auch Dr. Bernhard Schulz vom Fluggasthelfer-Portal Compensation2Go laut Bild. „Billigfluggesellschaften versuchen, die Bodenzeit auf ein Minimum zu beschränken, um die Effizienz zu maximieren.“ Einen Nachteil haben Billigairlines laut dem Experten jedoch: Anders als Premium-Fluggesellschaften nutzen sie häufiger Flugzeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten oder weniger frequentierte Flughäfen, da diese günstiger sind – aber dafür auch anfälliger für Verzögerungen.