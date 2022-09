Ein eigenes Ferienhaus in Österreich

Frühstücken im Ferienhaus am Presseggersee. © Peter Maier/EuroParcs

Eine Ferienimmobilie als Geldanlage? Das bietet Ihnen auf jeden Fall eine attraktive und verlässliche Rendite. EuroParcs ist ein bewährter Partner für Privatanleger.

Wer in unsicheren Zeiten eine sichere Geldanlage sucht, sollte sich näher mit dem Thema Ferienimmobilien beschäftigen. Sie bieten eine attraktive und zugleich verlässliche Rendite sowie einen hohen Freizeitwert. Seit über 40 Jahren ist EuroParcs ein bewährter Partner für Privatanleger, die sich ein eigenes Ferienhaus wünschen. Zum Portfolio zählen mehr als 65 Ferienparks – unter anderem am Pressegger See in Kärnten.

Die Panorama-Lodge ist je für vier Personen ausgelegt. © EuroParcs

Mit Blick auf die unruhigen Zeiten und die aktuelle Zinsentwicklung stellen Ferienimmobilien insbesondere für Menschen, die über finanzielle Rücklagen verfügen, eine äußert attraktive Anlageform dar. Sicherheitsbewussten Anlegern bietet EuroParcs verschiedene Möglichkeiten der festgeschriebenen Mietverzinsung an. Das wird durch die Vermietung des Objektes an Feriengäste möglich. Derartige Sicherheitspakete gewährleisten ein hohes Maß an Stabilität und Verlässlichkeit. Das ist jetzt wertvoller denn je. Ein weiterer Vorteil: Eigentümer können ihre Immobilie natürlich auch selbst nutzen und ihren Familien und Freunden damit Freude zu schenken. Nirgendwo kann man so gut abschalten wie im eigenen Ferienhaus in wunderschöner Umgebung.

Genießen Sie die Abendsonne am Presseggersee mit einem Glas Wein. © EuroParcs

Derzeit bietet EuroParcs mehr als 400 Objekte in bester Lage am Wasser und/oder in der Natur provisionsfrei zum Kauf an – beispielsweise im österreichischen Ferienpark Pressegger See in Kärnten. Dabei setzt EuroParcs auf „gemanagte Ferienimmobilien“, was bedeutet, dass sich die Eigentümer um nichts selbst kümmern müssen. EuroParcs kümmert sich für sie um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege. Insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro Investitionsvolumen sowie mehr als 12.000 Immobilienkunden sprechen für sich.

„Rundum-Sorglos-Paket“: EuroParcs kümmert sich für sie um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege. © EuroParcs

EuroParcs: Traumhaft gelegener Ferienpark

EuroParcs Pressegger See liegt im Süden des Bundeslandes Kärnten, nahe der italienischen Grenze, am Pressegger See und in der Nähe des Weissensees. Vom Ferienpark aus sind es nur zwei Autostunden bis zur Adria, was das mediterrane Klima im Sommer erklärt. Die hervorragenden Sommer- und Wintersportmöglichkeiten und die vielen malerischen Dörfer und Städte sind weitere Anziehungspunkte für Erholungssuchende.

Die bekanntesten Orte sind Klagenfurt, die größte Stadt Kärntens, und Villach, die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes. Beide zeichnet eine mittelalterliche Altstadt und eine wunderschöne Seelage aus. Im Norden streckt sich die mächtige Gebirgskette der Hohen Tauern mit dem höchsten Berg Österreichs aus: dem Großglockner (3.798 Meter). Außerdem ist der sehr schöne slowenische Nationalpark Triglav mit dem gleichnamigen Berg, der das Nationalsymbol Sloweniens ist, lediglich 45 Minuten entfernt.

Im Ferienpark Pressegger See bietet EuroParcs verschiedene Ferienimmobilien in nachhaltiger Bauweise zum Kauf an – beispielsweise die Panorama Lodges, in denen vier oder sechs Personen Platz finden. Sie sind bereits ab 174.500 Euro zu erwerben.

Unverbindlichen Termin mit EuroParcs in München oder vor Ort vereinbaren

Wer mehr zu den Investitionsmöglichkeiten und zu den Vorteilen eines Ferienhauskaufes erfahren möchte, kann die Informationstage von EuroParcs in München, Langwieder See (8. und 9. Oktober 2022) besuchen – kostenlos und unverbindlich. Zudem ist es möglich, sich im Rahmen von Tagen der offenen Tür am 15. und 16. Oktober 2022 direkt vor Ort im Ferienpark ein Bild zu machen. Termine können telefonisch unter 0221 - 828 28 418 (Mo.-So. 8-20 Uhr) und per E-Mail an verkauf@europarcsimmobilien.de vereinbart werden.

Weitere Informationen finden Interessenten unter www.europarcsimmobilien.de