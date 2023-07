„Menschliches Versagen“: Katze darf nicht nach Bali einreisen – Besitzerin in Rage

Von: Franziska Kaindl

Eine TikTokerin wollte mit ihrer Katze nach Bali reisen. Doch am Flughafen in Taiwan ging es für sie nicht mehr weiter – stattdessen sollte sie wieder die Heimreise antreten.

Monatelang soll die US-amerikanische TikTokerin Nina, die unter dem Usernamen „ninadoesthemost“ auf der Plattform postet, ihre Reise nach Bali geplant haben. Auf der indonesischen Insel baut sie nach eigenen Aussagen ein Haus – daher wollte sie mindestens ein halbes Jahr dort verbringen. Auch ihre Katze durfte daher nicht fehlen und sie kümmerte sich weit im Voraus um die nötigen Papiere, wie sie in einem TikTok-Video schildert. Und trotzdem kam alles anders: Bei einem Zwischenstopp in Taiwan wurde ihr mitgeteilt, dass sie wieder in die USA zurückreisen müsse – ihre Katze dürfe nicht nach Bali einreisen.

Probleme bei der Einreise nach Bali: TikTokerin darf mit Katze nicht weiterfliegen

„Ich habe sichergestellt, dass meine Katze alle wichtigen Dokumente hat, wir haben sie zum Tierarzt gebracht, haben ihr ein Reise-Zertifikat speziell für Indonesien besorgt, wir haben ihr Beruhigungsmittel gegeben“, berichtet die TikTokerin. Wie konnte es dennoch dazu kommen, dass ihr die Weiterreise untersagt wurde? Offenbar hatte sie ein entscheidendes Detail übersehen, wie sie in einer Reihe von Clips erklärt: Sie hatte sich über die Einreise-Bestimmungen für Haustiere in Indonesien informiert. Allerdings besteht das Land aus Tausenden größeren und kleineren Inseln, die teilweise ihre eigenen Richtlinien haben – darunter auch Bali. „Bali erlaubt derzeit weder die Ein- noch die Ausreise von Hunden und Katzen, auch nicht aus tollwutfreien Ländern“, schreibt auch das Portal Pet Travel, das sich mit den Einreise-Bestimmungen für Haustiere in verschiedenste Länder, beschäftigt.

Die TikTokerin ärgert sich allerdings besonders darüber, dass offenbar niemand davon wusste – oder diese Tatsache bewusst ignorierte. Die Tierärzte, die Behörden in den USA sowie die Fluggesellschaften seien der Meinung gewesen, dass eine Einreise nach Indonesien möglich sei. Erstere hätten sogar Bali als Destination auf die nötigen Dokumente geschrieben. „Ihr habt mich fast 1.300 Dollar an Reisekosten und Bescheinigungen zahlen lassen, obwohl ihr wusstet – oder vielleicht wusstet ihr es auch nicht genau –, dass die Katze nicht mitkommen konnte.“

Bei einem Zwischenstopp in LA wurde sie sogar noch einmal zur Kasse gebeten, damit das Haustier mit an Bord durfte. Anschließend erhielt die Transportbox einen Aufkleber, auf dem ebenfalls Bali als Endziel ausgewiesen war. „Wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, nach Bali einzureisen, warum konnte das dann überhaupt aus dem System ausgedruckt werden?“, fragt sie auf TikTok.

In Taiwan angekommen, wurde ihr schließlich gesagt, dass sie mit ihrer Katze nicht weiterreisen könne – sie habe keine Wahl und müsste zurück in die USA. „Menschliches Versagen ist der Grund, warum ihre Katze mit an Bord kommen konnte“, so die Aussage der Verantwortlichen vor Ort. Und auch für das Rückflug-Ticket müsse sie selbst bezahlen. „Wenn Sie als Unternehmen also zugeben können, dass menschliches Versagen der Grund dafür war, dass mein Haustier nur einen Teil eines sehr langen internationalen Fluges antreten durfte, warum sind Sie dann nicht dafür verantwortlich, die Situation zu bereinigen?“, meint Nina aufgebracht. Ihre Katze müsse nun 38 Stunden ohne Essen und Wasser auskommen, noch habe sie eine Möglichkeit, sich zu erleichtern. „Ich fühle mich so schlecht dafür, dass ich sie überhaupt in diese Lage gebracht habe, aber wie sollte ich es wissen?“, fragt sie.

TikTokerin tritt Heimreise an, aber: „Das ist erst der Anfang“

Letztendlich ging die Situation glimpflich für das Duo aus: Die TikTokerin musste zwar wieder in die USA zurückkehren, doch ihrer Katze ging es den Umständen entsprechend gut. Dennoch ist eine weitere Reise nach Bali geplant – dieses Mal ohne das Haustier. In den Kommentaren unter den Videos meint eine Userin, dass die Airline ihre Kosten übernehmen müsse und ihr Ersatzflüge in der ersten Klasse zur Verfügung stellen sollte – da stimmt Nina zu. Inwiefern sie diese Forderungen in die Tat umsetzt, führt sie aber nicht weiter aus. Das letzte Wort ist aber offenbar noch nicht gesprochen: „Das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang“, meint sie in einem Video.