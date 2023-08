13 Hunderassen dürfen nicht nach Dänemark einreisen – es droht sogar Einschläferung

Von: Franziska Kaindl

Viele Hundebesitzer wollen ihren Vierbeiner im Urlaub dabei haben. Bei der Einreise muss aber einiges beachtet werden – insbesondere in Dänemark.

Zusammen mit dem Hund am Strand tollen, ausgiebige Spaziergänge genießen und Meeresluft schnuppern – das klingt für viele Tierbesitzer nach einer wunderbaren Auszeit mit dem Lieblingsvierbeiner. Wer dafür aber ins Ausland reisen will, muss sich im Voraus um einige Dinge kümmern. Zwar hat die Europäische Union 2013 innerhalb der EU die Einreisegesetze vereinfacht, trotzdem müssen Hundebesitzer sich vor dem Urlaub um einen EU-Heimtierpass, eine gültige Tollwutimpfung und einen Mikrochip kümmern. Je nach Reiseland gelten nochmal besondere Regeln – besonders Dänemark ist streng, was die Einreise von Hunden betrifft.

Strenge Regeln für Einreise nach Dänemark: Was Hundebesitzer beachten müssen

Hundebesitzer müssen vor der Einreise nach Dänemark für ihre Vierbeiner einen vom Tierarzt ausgefertigten EU-Heimtierausweis haben, der bestätigt, dass eine Impfung oder Nachimpfung gegen Tollwut vorgenommen wurde. Darüber informiert das Reiseportal VisitDenmark. Die letzte Impfung soll dabei nicht älter als sein als das Einsetzen des Chips oder eine Tätowierung, welche den Hund kennzeichnet. Außerdem muss eine Tollwut-Impfung mindestens drei Wochen vor der Einreise durchgeführt worden sein.

American Staffordshire Terrier – wie hier auf dem Bild – sind in Dänemark verboten. © agefotostock/Imago

In einer anderen Angelegenheit ist Dänemark sogar noch strenger als viele andere Länder. Insgesamt 13 Hunderassen werden von unserem nördlichen Nachbarn als besonders gefährlich eingestuft, weshalb ihre Einfuhr, Haltung oder Zucht verboten ist. Folgende Rassen sind betroffen:

Pitbull Terrier

Tosa Inu

Amerikanischer Staffordshire Terrier

Fila Brasileiro

Dogo Argentino

Amerikanische Bulldogge

Boerboel

Kangal

Zentralasiatischer Ovtcharka

Kaukasischer Ovtcharka

Südrussischer Ovtcharka

Tornjak

Sarplaninac

Wer verbotenerweise mit einem Hund einer dieser Rassen nach Dänemark reist, muss laut VisitDenmark mit einem Bußgeld oder einer Haftstrafe rechnen. Die örtliche Polizei ist obendrein befugt, das Tier einzuschläfern. Auch Kreuzungen der betreffenden Hunderassen sind demnach nicht in Dänemark erlaubt. Es liegt in der Verantwortung des Halters, die Rasse oder den Typ des Hundes sowie den Anschaffungszeitpunkt zu dokumentieren.

Das ist zudem wichtig, wenn es sich um eine Rasse handelt, die den oben genannten nur ähnlich sieht, wie das Ferienhaus-Portal Esmark informiert. So besteht zum Beispiel Verwechslungsgefahr mit Hunderassen wie dem Anatolischen Hirtenhund, der Bordeauxdogge oder einem Staffordshire Bullterrier. Besitzer solcher Hunde wird geraten, die entsprechenden Dokumente zur Hand zu haben, welche die Rassenzugehörigkeit des Hundes belegen.

13 Hunderassen in Dänemark verboten: Gibt es eine Ausnahme?

Eine Ausnahme von dem Verbot besteht nur für Tiere, die vor dem 17. März 2010 angeschafft wurden. Hierzu braucht es aber auch eine Bescheinigung. Anschließend dürfen die Hunde einreisen, müssen aber auf Straßen, Wegen, Fußwegen oder Plätzen an einer maximal zwei Meter langen Leine gehalten werden sowie einen verschlossenen Maulkorb tragen.