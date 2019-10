Ekelhaft: Passagiere verhalten sich im Flugzeug mehr als rücksichtlos

Ein Flugzeug ist eigentlich ein Fortbewegungsmittel, in dem man sich anständig benimmt - sollte man meinen. Denn das sehen bei Weitem nicht alle Passagiere so.

Meistens verläuft ein Flug ruhig, doch dann gibt es auch immer wieder Mitreisende, die sich im Flugzeug so richtig daneben benehmen. Klar, in einem Flugzeug ist es eng und nicht sonderlich bequem. Manche Passagiere meinen daher, sie könnten sich so benehmen, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Sie trinken zu viel, stellen ihre nackten Füße dort ab, wo sie nicht sein sollen oder hinterlassen ganze Müllberge nach Verlassen der Maschine.

Genau diese Personen möchte eine Seite im Netz jetzt anprangern: Der Instagram-Account "Passengershaming" zeigt in aller Härte, wie dreist sich manche Passagiere in Flugzeugen benehmen. Obwohl die Personen dabei nicht erkennbar sind, wird deutlich, wie sehr ihnen ihre Umwelt gleichgültig zu sein scheint. In der Übersicht die dreistesten Flugzeug-Passagiere:

Wer mag schon Käsefüße?

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 17. Mai 2017 um 6:54 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 22. Mai 2017 um 7:41 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 10. Mai 2017 um 9:46 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 5. Mai 2017 um 6:24 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 6. Mär 2017 um 8:38 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 14. Nov 2016 um 15:26 Uhr

Müllberge und fiese Botschaften

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 10. Feb 2017 um 10:06 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 9. Mär 2017 um 10:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 24. Apr 2017 um 17:29 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 16. Apr 2016 um 6:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 4. Apr 2016 um 13:58 Uhr

Dann waren da noch schlecht sitzende Hosen...

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 7. Apr 2017 um 14:33 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 1. Apr 2017 um 12:21 Uhr

...und andere Ärgernisse.

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 1. Feb 2017 um 9:53 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 1. Jan 2017 um 8:45 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 19. Dez 2016 um 9:36 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am 25. Sep 2016 um 14:37 Uhr

sca

