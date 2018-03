Eklig: Darum sollten Sie im Hotel kein Essen beim Room-Service bestellen

Ein Hotelexperte verrät im Interview ein ekliges Geheimnis, warum und wann Hotelgäste auf keinen Fall beim Room-Service ihr Essen bestellen sollten.

Die Regeln eines guten Umgangs miteinander basieren vor allem auf einer Sache: einem höflichen Miteinander. Selbst wenn das nicht immer einfach ist - vor allem, wenn Sie nach einer langen und möglicherweise sehr aufreibenden Anreise im Hotel einchecken.

Ekel-Alarm bei Room-Service

Doch gerade dann sollten Sie die Ruhe bewahren und Ihrem Gegenüber respektvoll und freundlich entgegentreten. Nicht nur, weil dieses Verhalten einfach zu erwarten ist, sondern auch, weil Sie sonst die Rechnung dafür kassieren könnten.

Wer nämlich das Hotelpersonal verärgert, dem kann Ekliges bevorstehen: Hotelexperte Jacob Tomsky ist seit zehn Jahren in der Hotelbranche tätig und verrät dem Portal Mirror ein höchste unangenehmes Detail. Schon in seinem Buch beschrieb er rücksichtslos, wie es in Hotels zugeht und was so genannte Gastfreundschaft eigentlich bedeutet.

Dabei spricht er eine Warnung aus: "Wenn Sie den Zimmerservice verärgern, dann könnten Sie in Ihr Essen spucken - wie in jedem Restaurant auch." Es gehe dabei nicht darum, höflich zum Zimmerservice zu sein. "Das Personal spricht über Gäste", so Tomsky. "Nachrichten über schlimme Gäste verbreiten sich dann sehr schnell im Hotel."

Seien Sie das nächste Mal also unbedingt freundlich, wenn Sie im Hotel wohnen - oder verzichten Sie auf den Room-Service.

