Entkommen Sie Ihrem Killer: Hotel in London lehrt Sie das Gruseln

In diesem Hotel in London ist Entspannung Fehlanzeige: Im "Hollow Hotel" müssen Sie Ihrem eigenen Serienkiller entkommen. Grusel vorprogrammiert!

Das "Hollow Hotel" in London bietet seinen Gästen einen Aufenthalt der etwas anderen Art: Hier müssen Gäste vor einem Killer fliehen und sich dabei durch Labyrinthe von Gängen und Hotelzimmern arbeiten. Auf der Spur dunkler Geheimnisse...

"The Hollow Hotel": Inspiriert durch einen der gefährlichsten Serienkiller der USA

Nachdem das "Hollow Hotel" schließen musste, hat es nun vor einiger Zeit seine Wiedereröffnung gefeiert. Hotelgäste verbringen hier keine entspannten Stunden, im Gegenteil: Sie sind auf der Flucht - und zwar vor einem gefährlichen Serienkiller.

Im "The Hollow Hotel" spielen Gäste einen Psycho-Horror nach, der sich von den historischen Ereignissen rund um Amerikas ersten und erschreckendsten Serienmörder inspirieren hat lassen: H. H. Holmes, der im 19. Jahrhundert Opfer in Hotelzimmern ermordete.

Lesen Sie hier: "Makabre Touristenattraktion": Dieses Film-Haus wird überrannt.

Horror im Hotel: So läuft die Grusel-Tour ab

Durch enge, gewundene Korridore laufen, dabei immer wieder ein Flüstern wahrnehmen - und stets damit rechnen müssen, dass der Killer sich einem in den Weg stellt: So in etwa sieht das Erlebnis im "The Hollow Hotel" aus. Nur wirklich mutige Gäste sollen das gruselige Hotelevent überstehen.

Gäste verlieren sich in den Gängen und zahlreichen Hotelzimmern, bis sie nicht mehr umkehren können. Immer weiter und tiefer in das Hotel führt das Spiel, für dass stahlharte Nerven erfordert werden. Dunkle Geheimnisse warten auf Horror-Liebhaber. Auf der Website wird das Hotel mit einer Todesfalle verglichen.

Lesen Sie hier: Dieses Grusel-Schloss war einst Internat für minderjährige Schwangere.

"The Hollow Hotel" umfasst drei Stockwerke, es gibt keinen Aufzug und das Horror-Erlebnis erfordere körperliche Aktivität, wie es heißt. Gästen wird empfohlen, das Hotel im Voraus zu kontaktieren, falls sie Bedenken haben sollten, an dem Spiel teilzunehmen. Sie müssen kleine, dunkle und enge Räume betreten, daher sei das Spiel nichts für Menschen, die unter Klaustrophobie leiden.

Was genau geschieht, das wird nicht verraten. Ebenso gibt es keine Bilder des Hotels. Zu groß ist die Gefahr, dass Gäste im Voraus wissen, wo der Killer ihnen auflauert. Und mit richtigem Grusel ist so etwas ja schließlich am schönsten... Würden Sie sich trauen?

Hier finden Sie das Hollow Hotel in London

Auch interessant: Insel der toten Puppen: Spukt es hier wirklich? Und: Reise ins Vergessene: Faszinierende Lost Places der ganzen Welt.

sca