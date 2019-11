Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Verspätet sich ein Flug, ist das in zahlreichen Fällen mit Ärger und Aufwand verbunden. Nachfolgende Termine müssen mitunter verschoben oder abgesagt werden, der Arbeitgeber muss informiert werden oder man kommt einfach nur zu spät daheim an.

Was viele Fluggäste nicht wissen: sie haben vielfach Anspruch auf eine Entschädigung. Dafür müssen jedoch einige Voraussetzungen gegeben sein. Welche das sind und worauf es dabei ankommt, wird hier genauer erläutert.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um nach einer Flugverspätung eine Entschädigung zu erhalten?

Erreicht ein Passagier seinen Zielort mit Verspätung, besteht in zahlreichen Fällen die Chance, eine Entschädigung einzufordern. Um eine Entschädigung nach einer Flugverspätung erhalten zu können, kommt es zunächst einmal auf die Dauer der Verspätung an.

Beträgt die Verspätung mehr als zwei Stunden, aber weniger als drei Stunden, so besteht noch kein Anspruch auf eine Entschädigung durch die Airline. Wohl aber haben Flugpassagiere in einem solchen Fall Anspruch darauf, dass sie Betreuungsleistungen erhalten. Zumindest Getränke und eine Mahlzeit muss die Airline in einem solchen Fall ermöglichen. Zusätzlich müssen kostenfreie Telefonate und der Versand von E-Mails gewährleistet werden.

Erfordert die Verspätung eine Übernachtung, ist zudem ein Hotel sowie der Transfern vom und wiederum zum Flughafen zu stellen.

Gut zu wissen: Stellt die Airline keine Betreuungsleistungen und müssen Fluggäste selber für Verpflegung und Hotel aufkommen, können die Belege und Rechnungen dafür später bei der Fluggesellschaft eingereicht werden. Die angefallenen Kosten müssen dann zusätzlich zur Entschädigung erstattet werden.

Eine Entschädigung ist ab drei Stunden Flugverspätung möglich

Sobald sich die Ankunft eines Fluges um mehr als drei Stunden verspätet, steht den Passagieren eine Entschädigung zu. Diese ist abhängig von der Distanz des Fluges und beträgt zwischen 250 und 600 Euro.

Eine Flugverspätung kann für Flugreisende also dazu führen, dass die Entschädigung mitunter höher ausfällt, als sie für das Flugticket zahlen mussten.

Damit bei einer Flugverspätung oder Flugannullierung allerdings ein Anspruch auf Entschädigung besteht, dürfen keine „außergewöhnlichen Umstände“ vorliegen. Dazu zählen zum Beispiel schlechtes Wetter, Streik, durch einen Vogelschlag beschädigte Turbinen oder auch eine Notlandung nach Brandgeruch beim vorherigen Flug.

Sorgt die Fluggesellschaft jedoch nicht vor und führt beispielsweise fehlendes Enteisungsmittel zu einer Flugverspätung, zählt dies nach Einschätzung der Gerichte nicht zu den „außergewöhnlichen Umständen“.

Auch Flugverspätungen aus der Vergangenheit berechtigen zu Entschädigungen

Die Entschädigung einer Flugverspätung ist noch an weitere Voraussetzungen gebunden. So darf der verspätete Flug nicht länger als drei Jahre zurückliegen.

Ebenso wichtig zu wissen: ausschlaggebend ist nicht etwa die Verspätung des Abfluges, sondern die der Landung. Sobald sich nach der Landung die Türen des Flugzeuges öffnen, stoppt die Zeit. Beträgt die Verspätung nun drei Stunden oder mehr, haben Flugpassagiere Anspruch auf Entschädigungsleistungen durch die Airline.

Oftmals kursieren falsche Informationen

Rund um mögliche Entschädigungen bei Flugverspätungen kursieren vielfach fehlerhafte Informationen. Viele Fluggäste sind beispielsweise davon überzeugt, bei Billigflügen oder auch Pauschalreisen keinerlei Ansprüche auf Entschädigungen nach einer Verspätung zu haben. Das allerdings trifft nicht zu – ein Anspruch auf Entschädigung kann auch in diesen Fällen bestehen, sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinzu kommt, dass sich viele Fluggesellschaften nicht selber aktiv bei den Fluggästen melden, die von einer entschädigungsfähigen Verspätung betroffen waren. Das bedeutet, dass man nach einer Verspätung eines Fluges selber aktiv werden muss.

Selber aktiv werden und Entschädigung einfordern

Wer eine Entschädigung für einen verspäteten Flug geltend machen möchte, sollte dies daher auch direkt bei der Airline tun oder sich an einen spezialisierten Dienstleister wenden. Ein Express-Entschädiger zahlt die Entschädigung direkt aus, Fluggastportale hingegen kümmern sich nach Vorlage aller Unterlagen darum, dass die Airline die Entschädigung zahlt und leitet die Zahlung danach an den Fluggast weiter. Der eigene Aufwand (und Ärger) lässt sich auf diese Weise zumindest ein Stück weit reduzieren.