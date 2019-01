Entscheidung gefallen: Dieses Kreuzfahrtschiff haben Sie zu Ihrem Liebling 2019 gewählt

Die Umfrage nach Ihrem Lieblingsschiff ist beendet - und ein Schiff ist klarer Sieger. Erfahren Sie hier alles zu Ihren liebsten Kreuzfahrtschiffen im neuen Jahr.

Wir wollten von Ihnen wissen: Welches Kreuzfahrtschiff ist im neuen Jahr Ihr Lieblingsschiff? Die Umfrage ist nun beendet - Sie haben sich entschieden. Alle Ergebnisse und Infos zu Ihren liebsten Kreuzfahrtschiffen finden Sie im Überblick.

Ihr liebstes Kreuzfahrtschiff 2019: "Mein Schiff 2" von Tui Cruises klarer Gewinner

Rund 20.000 Nutzer nahmen an der Kreuzfahrtumfrage teil, in der darüber abgestimmt wurde, welches das Lieblingsschiff unserer Leser ist. Zur Auswahl standen folgende Schiffe:

"Celebrity Flora" von Celebrity Cruises

"Hanseatic Nature" von Hapag-Lloyd

"Costa Smeralda" von Costa Cruises

"MS Roald Amundsen" von Hurtigruten

"Mein Schiff 2" von Tui Cruises

"MSC Belissima" von MSC Kreuzfahrten

"Aida Nova" von Carnival Corporation & plc

Lesen Sie hier: Diese Kostenfallen auf der Kreuzfahrt sollten Sie laut Stiftung Warentest kennen.

Die meisten Stimmen haben Sie dabei "Mein Schiff 2" von Tui Cruises gegeben. 31,8 Prozent der Teilnehmer erkoren dieses Schiff zu ihrem Lieblingsschiff.

1997 wurde "Mein Schiff 2" instandgesetzt, es passen 1.912 Passagiere darauf, die sich in acht Restaurants und Bistros sowie zehn Bars und Lounges vergnügen können. Dabei eignet sich "Mein Schiff 2" sowohl für Familien als auch für Paare und Singles gleichermaßen. Kindern im Alter von drei bis 17 Jahren steht Unterhaltung in Kindergruppen zu Verfügung. Auf 12.000 Quadratmetern Außendeck stehen Sportbegeisterten 146 Meter Joggingstrecke zur Verfügung. Der Spa-Bereich mit Sauna ist für Paare wie Singles ein beliebter Anlaufort.

Lesen Sie hier: Aus gutem Grund: Warum Sie diese Kabine auf der Kreuzfahrt nicht buchen sollten.

Auch bei unseren Lesern beliebt: "Aida Nova" und "MS Roald Amundsen"

Auf Platz zwei in der Umfrage landete die "Aida Nova". 25,4 Prozent unserer Leser stimmten für dieses Schiff als ihr Lieblingsschiff. Die "Aida Nova" hatte im Dezember 2018 ihre Jungfernfahrt. Sie verfügt über private Wellness-Suiten, einen Klettergarten, eine Minigolflandschaft sowie eine Streetfood-Meile und vieles mehr.

Platz drei belegte die "MS Roald Amundsen" von Hurtigruten, die 2019 ein neues Flaggschiff der Reederei sein wird - ein modernes Schiff mit nachhaltiger Hybrid-Technologie, das im Februar 2018 zu Wasser gelassen wurde. Es bietet drei Restaurants und ein rundum intensives Naturerlebnis.

Lesen Sie hier: Warum Raucher auf der Kreuzfahrt diese Sache im Gepäck haben sollten - für alle Fälle.

Hier sehen Sie die Ergebnisse der Kreuzfahrt-Umfrage im Überblick

Platz Kreuzfahrtschiff Umfrageergebnis 1 "Mein Schiff 2" von Tui Cruises 31,78 % 2 "Aida Nova" von Carnival Corporation & plc 25,42 % 3 "MS Roald Amundsen von Hurtigruten 12,3 % 4 "MSC Belissima" von MSC Kreuzfahrten 10,2 % 5 "Celebrity Flora" von Celebrity Cruises 8,2 % 6 "Costa Smeralda" von Costa Cruises 6,42 % 7 "Hanseatic Nature" von Hapag-Lloyd 5,69 %

Auf Reisen kann so allerhand passieren, nicht nur, was Krankheiten betrifft - in diesem Fall postete ein Mann ein Urlaubsfoto auf Facebook und muss nun 21.000 Euro Strafe an den Reiseveranstalter blechen.

Video: So sollen Kreuzfahrten umweltfreundlicher werden

Auch interessant: Wann Passagiere auf Kreuzfahrt besser keinen Schinken essen sollten.

sca