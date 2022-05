Reisende aus Nicht-EU-Ländern sollen ab 2023 für die Einreise zahlen

Von: Franziska Kaindl

Die Europäische Kommission will ab 2023 ein Reisegenehmigungssystem einführen. Urlauber aus Nicht-EU-Ländern müssen sich dann vorab anmelden und eine Gebühr zahlen.

Die EU nimmt sich ein Beispiel an den USA: Zum Jahreswechsel soll das elektronische Reisegenehmigungssystem ETIAS eingeführt werden (das US-Pendant nennt sich ESTA). Es soll mögliche Bedrohungen und Risiken in Zusammenhang mit Besuchern schon vor der Einreise identifizieren, indem Antragsteller einem Sicherheitscheck unterzogen werden. Bisher durften Reisende aus 60 Nicht-EU-Ländern komplett ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen, wenn sie nicht länger als 90 Tage bleiben.

Wie funktioniert das europäische Reisegenehmigungssystem ETIAS?

Alle Reisenden aus Nicht-EU-Ländern, die in ein oder mehrere Schengen-Länder reisen möchten, müssen ab 2023 online einen ETIAS-Antrag stellen. ETIAS steht für European Travel Information and Authorization System. Voraussetzung dafür ist ein gültiger Reisepass, eine E-Mail-Adresse sowie eine Debit- oder Kreditkarte, mit der die Antragsgebühr von – voraussichtlich – sieben Euro gezahlt wird. Antragsteller müssen außerdem grundlegende persönliche Daten angaben sowie Sicherheits- und Gesundheitsfragen beantworten. Die Anträge werden anschließend mittels einiger Sicherheitsdatenbanken überprüft. Reisende erhalten ihre Genehmigung über die angegebene E-Mail-Adresse.

ETIAS dient allein als Visumsbefreiung für Reisende, die geschäftlich oder touristisch unterwegs sind. Studenten, Arbeitnehmer oder andere Drittstaatenangehörige, die sich länger als 90 aufeinanderfolgende Tage in Europa aufhalten wollen, müssen ein anderes Visum beantragen. Aktuell wollen 26 Länder am ETIAS-Programm teilnehmen. Dazu gehören:

Belgien

Dänemark

Deutschland

die Schweiz

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Island

Italien

Lettland



Liechtenstein

Liechtenstein Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen



Österreich

Österreich Polen

Portugal

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

Die EU-Länder Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Zypern und Irland gehören nicht zum Schengen-Raum und setzen daher ihre eigenen Vorschriften zur Visumsgenehmigung um. Für EU-Bürger selbst ändert sich nichts – sie brauchen weder einen ETIAS-Antrag auszufüllen, noch einen Reisepass.

Reisende aus diesen Ländern müssen ab 2023 einen ETIAS-Antrag stellen

Albanien

Antigua und Barbuda

Argentinien

Australien

Bahamas

Barbados

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Brunei

Kanada

Chile

Kolumbien

Costa Rica

Dominica

El Salvador

Georgia



Grenada

Grenada Guatemala



Honduras

Honduras Hong Kong

Israel



Japan

Japan Kiribati

Macao

Nordmazedonien



Malaysia

Malaysia Marshallinseln

Mauritius

Mexiko

Mikronesien

Moldawien

Montenegro

Neuseeland

Nicaragua

Palau



Panama

Panama Paraguay

Peru

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent

Samoa

Serbien

Seychellen

Singapur

Südkorea



Taiwan

Taiwan Timor Leste

Tonga

Trinidad und Tobago

Tuvalu

Ukraine

Vereinigte Arabische Emirate

Großbritannien

Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten von Amerika

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

(fk)