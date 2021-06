Spanien führt EU-Impfpass ein: Vereinfachung für Geimpfte, Genesene und Geteste

So sieht der digitale EU-Impfpass in Deutschland aus. Spanien hat ihn bereits eingeführt.

Urlaub 2021

In Spanien können sich Geimpfte, Genesene und Getestete den EU-Impfass bereits ausstellen lassen. Das Zertifikat erleichtert Reisen.

Spanien* hat den digitalen EU-Impfpass, der das Reisen erleichtert, bereits eingeführt. Ab sofort ist das EU-Impfzertifikat in Spanien erhältlich*, berichtet costanachrichten.com*. Passend dazu gelten seit dem 7. Juni in Spanien gelockerte Einreise-Bestimmungen für Geimpfte, Genesene und Getestete. Da die Ausstellung des Impfpasses allerdings von den jeweiligen Landesgesundheitsministerien abhängt, erfolgt die Umsetzung erst nach und nach.

In der beliebten Urlaubsregion Valencia* an Spaniens Ostküste können sich Geimpfte, Getestete und Genesene das EU-Impfzertifikat bereits herunterladen. Auch Andalusien* hat den einheitlichen Nachweis bereits eingeführt - allerdings bislang nur für vollständig Geimpfte. Wer eine Corona*-Infektion überstanden oder kürzlich einen Test gemacht hat, kann sich das Zertifikat in Andalusien noch nicht ausstellen lassen. Der EU-Impfpass soll bis Juli in allen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden und dann unter anderem die Kontrollen an Flughäfen erleichtern. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.