Europas beste Reiseziele gekürt - mit einigen Überraschungssiegern

Haben Sie schon Ihren Urlaub für 2020 geplant? Nein? Warum dann nicht eine Europa-Reise anvisieren - mit diesen 15 schönen Destinationen.

Mehr als 600.000 Leser des Portals "European Best Destinations" haben entschieden und für ihre favorisierten europäischen Reiseziele gestimmt.

Daraus ist ein Ranking mit den besten Destinationen für 2020 entstanden.

In diesem Überblick können Sie sich für Ihre nächste Europa-Reise inspirieren lassen.

Das sind Europas beste Reiseziele 2020

Ob Städtetrip, romantischer Ausflug, Familien- oder Strandurlaub*, Kultur-Trip oder Schlemmer-Tour: Mit dem Ranking ist sicherlich für jede Art Reiseliebhaber etwas dabei. Die Plätze 15 bis vier sind vielfältig, abwechslungsreich und doch warten auch einige "All Time Favorites" wie etwa Rom oder Paris. Doch auch überraschende Destinationen in Polen, Rumänien oder Belgien sollten Reise-Liebhaber dieses Jahr im Blick haben.

Auch Platz drei landete Tiflis in Georgien. Die Hauptstadt ist 2020 "trendiger denn je", schreibt das Portal "European Best Destinations". Die Stadt sei das ideale Ziel für Liebhaber von Kultur, Gastronomie und Architektur. Auch Platz zwei hält für Kultur-Liebhaber einiges bereit: Athen, die griechische Hauptstadt, sei ein "dynamisches, lebendiges, funkelndes Freiluftmuseum", heißt es im Ranking. Gold erreichte in dem Ranking Colmar in Frankreich. Wer Wein liebt, fährt nach Colmar: Nicht umsonst gilt das idyllische Städtchen in Frankreich als Hauptstadt der elsässischen Weine.

Ranking der besten europäischen Reiseziele 2020

Wer also noch nicht gebucht hat, der sollte es jetzt tun. Denn diese Städte scheinen dieses Jahr definitiv zu halten, was sie versprechen:

Platz Stadt Land 15 Menorca Spanien 14 Rochefort Océan Frankreich 13 Cork Irland 12 Hévíz Ungarn 11 Rom Italien 10 Bydgoszcz Polen 9 Paris Frankreich 8 Rijeka Kroatien 7 Namur Belgien 6 Sibiu Rumänien 5 Cascais Portugal 4 Wien Österreich 3 Tiflis Georgien 2 Athen Griechenland 1 Colmar Frankreich

Quelle: European Beste Destinations

