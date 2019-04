Exklusive "Game of Thrones"-Reiseziele - hier finden Sie die schönsten

Am 14. April 2019 startet die finale Staffel von "Game of Thrones". Um Fans die Wartezeit zu verkürzen, gibt es hier Tipps für Reisen in die Sieben Königslande.

Jon Snow steht in einer dunklen Gruft. Er schaut sich um – irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sieht er es: Unter der Tür quillt Rauch hervor, begleitet von bösartigem Zischen. Er zieht sein Schwert, macht sich bereit für den Kampf gegen das, was auch immer da in die Gruft eindringt.

Urlaub á la "Game of Thrones" - die besten Reiseziele

Jon Snow gibt es natürlich nicht wirklich: Er ist ein Charakter aus "Game of Thrones", einer der erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten – mit 30 Millionen Zuschauern allein in den USA, 15 Millionen Dollar Produktionskosten pro Folge und spektakulären Drehorten auf der ganzen Welt.

Mittlerweile gibt es bereits sieben Staffeln von "Game of Thrones", in drei Wochen wird die achte, die finale ausgestrahlt. Die Jon-Snow-in-der-Gruft-Szene ist ein Teaser dafür. Für die meisten Fans ist die Zeit bis zum 14. April 2019 aber immer noch zu lang und der Teaser zu kurz.

Was also tun, bis es soweit ist? Wie wäre es damit: Urlaub nehmen und an einen der Drehorte fahren. Das Portal Travelzoo hat die besten Reise-Tipps an "Game of Thrones"-Drehorte zusammengestellt.

Nordirland: Wahre Heimat von "Game of Thrones" und Land der Schattenwölfe

Nordirland ist so etwas wie die wahre Heimat von "Game of Thrones": In einem Studio in der Hauptstadt Belfast wurden viele Szenen gedreht. Doch auch außerhalb der Stadt fand das Filmteam passende Orte, wie das Gebiet 'Dark Hedges', das in der Serie zu den Wäldern Tollymores umfunktioniert wird, in denen die Herren von Winterfell herrschen und ihre Schattenwölfe fangen.

+ "Game of Thrones" in Irland. © unsplash / Leighton-Smith

Kroatien: Königsmund aus "Game of Thrones"

Auch Kroatien ist in "Game of Thrones" zu sehen: Die Hauptstadt Dubrovnik mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und der beeindruckenden Stadtmauer wurde zur Hauptstadt Königsmund von Westeros, in der die Lannisters herrschen und morden. Cersei Lannisters Weg der Schande, den sie in der fünften Staffel geht, führt sie durch die bekannte Dubrovniker Straße Stradun.

+ "Game of Thrones" in Kroatien. © unsplash / Jonathan-chng

"Game of Thrones" in Island: Jenseits der Mauer

Wo könnte man das raue Land jenseits der Mauer besser filmen als im ebenfalls rauen, aber wunderschönen Island? Dachte sich wohl auch das "Game of Thrones"-Team und drehte fast im gesamten Land. Island ist der Drehort für das Land jenseits der Mauer, in dem die Weißen Wanderer leben und das das Expeditionsziel von Jon Snow und seinen Verbündeten ist. Jon und seine Wildlings-Geliebte Ygritte treffen sich dort ebenfalls zum ersten Mal.

+ "Game of Thrones" in Island. © unsplash / Norris-Nman

Malta: Hauptstadt und Hinrichtungsstätte aus "Game of Thrones"

Malta durfte schon in diversen Hollywood-Filmen als Hintergrund dienen – klar, dass sich auch die "Game of Thrones"-Macher für die Insel interessierten: Ab der zweiten Staffel nutzten sie das Fort Ricasoli an der maltesischen Ostküste für die Serien-Hauptstadt Königsmund.

Und da wäre natürlich auch noch Fort Manoel, das Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. In "Game of Thrones" ist es als die Hinrichtungsstätte von Ned Stark am Ende der ersten Staffel zu sehen. Wer Abenteuer sucht, lässt sich von der Blauen Grotte auf der anderen Seite der Insel 60 Meter in die Tiefe abseilen und genießt das Lichterspiel.

+ "Game of Thrones" in Malta. © unsplash / Mariana-Proenca

"Game of Thrones" in Marokko: Das Revier der Dothraki

Auch Marokko ist bei Filmemachern als Drehort sehr beliebt. Das "Game of Thrones"-Team entschied sich für den Ort Ait-Ben-Haddou, um dort die ersten Szenen mit Drachenkönigin Daenerys Targaryen zu filmen.

Hier lebt Daenerys mit ihrem Bruder und wird erstmals ihrem späteren Ehemann, dem Dothraki-Fürsten Khal Drogo, vorgestellt. Später reist Daenerys nach Astapor und befreit alle Sklaven – in Wirklichkeit heißt diese Stadt Essaouira und liegt in der Nähe von Marrakesch.

+ "Game of Thrones" in Marokko. © unsplash / Curly Beard

"Game of Thrones" in Spanien: Die Gärten von Dorne

Das passt perfekt: In Sevilla steht der berühmte Palast Alacazar de Sevilla, in dem sogar ab und zu der echte spanische König lebt. Das wunderschöne Gebäude mit seinen gepflegten Gärten ist in "Game of Thrones" ebenfalls ein königlicher Palast, nämlich der von Dorne. Myrcella Lannister spaziert hier gern durch die Parkanlagen.

Und da das Filmteam nun schon mal da war, drehte es direkt weiter: Die Stierkampfarena von Sevilla, die Plaza de Toros de la Maestranza, taucht in der fünften Staffel auf, hier kämpft Daenerys gegen die Söhne der Harpyie und kann letztlich nur mithilfe ihres Drachen fliehen.

+ "Game of Thrones" in Spanien. © unsplash / Henrique-Ferreira

