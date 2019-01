Experte warnt: Diese Schilder können Einbrechern Zutritt zu Hotelzimmern verschaffen

Ein Sicherheitsexperte hat enthüllt, wie einfach es ist, in ein Hotelzimmer einzudringen. Sie sollten sich auf Ihrer Reise also besser schützen.

In einem Video zeigt ein Experte für Sicherheit, wie leicht sich Fremde Zugang zu Ihrem Hotelzimmer verschaffen können. Alles, was er dafür benötigt, ist ein "Bitte nicht stören"-Schild. Doch sehen Sie selbst.

Hotelzimmertüre aufbrechen mit einem "Bitte nicht stören"-Schild

Der Mann, der sich auf YouTube "LockPickingLawyer" nennt, will in seinem Video Reisende warnen: Es sei so einfach, in ein fremdes Zimmer zu gelangen - auch ohne jeweilige Schlüsselkarte. Eine Hotelzimmertüre lasse sich damit problemlos öffnen.

Das beweist er eindrucksvoll in seinem Video: Er sei im "Marriot Hotel" gewesen und habe bemerkt, dass bei manchen Türen die Verriegelung der Klinke nicht komplett eingerastet war, da es sich hier wohl ein Konstruktionsfehler handle, der gar nicht selten sei.

Er greift im Video nach dem Türgriff, um zu demonstrieren, dass die Tür auch wirklich verschlossen ist. Dann geht er ans Werk: Er schnappt sich das "Bitte nicht stören"-Schild und schiebt es in den Spalt zwischen Tür und Türrahmen. Innerhalb von Sekunden lässt sich die Türklinke bewegen und die Türe öffnet sich.

Im Video erklärt der Mann, dass er das Hotel anschließend auf die mangelnde Konstruktion der Türen aufmerksam gemacht habe, damit sie den Fehler beheben und somit für höhere Sicherheit für die Gäste sorgen könnten.

Unter dem Video finden sich viele Kommentare, die zum Ausdruck bringen, wie verstörend das Gezeigte für sie war. So schreibt einer: "Schockierend, wie jemand solche Dinge installieren kann. Eigentlich ziemlich beängstigend."

